Rama nakon sastanka sa Abazovićem: Posvetimo se Berlinskom procesu

Premijer Albanije Edi Rama kazao je u petak, nakon razgovora sa crnogorskim premijerom u tehničkom mandatu Dritanom Abazovićem u Podgorici, da je inicijativa Otvoreni Balkan “ispunila svoju misiju”, ali da to, kako je rekao, nije njegova privatna kompanija koju on može da otvori i zatvori. Rama je poručio da zemlje regiona treba da budu posvećene Berlinskom procesu.

“Nasuprot Otvorenom Balkanu našle su se brojne teorije zavjere poput toga da je to kinesko-ruski plan, da je u to uključen mađarski premijer Viktor Orban i drugi strani faktori. To je uticalo i na Berlinski proces i na druge zemlje. Treba da budemo posvećeni Berlinskom procesu, Albanija je domaćin samita i zato ne smijemo sebi dozvoliti rasipanje pažnje. To je zajednička inicijativa i ja bih je ponovo otvorio hiljjadu puta i ponovo bih je nazvao Otvoreni Balkan. Ta inicijativa je ispunila misiju”, kazao je Rama, nakon razgovora sa Abazovićem u Podgorici, u okviru svoje balkanske turneje.

Abazović je ponovio da je Crna Gora za sve korisne regionalne inicijative.

“Interes Crne Gore je da ako želimo da budemo uspješni u integracionom procesu moramo, prije svega, regionalnu saradnju da dovedemo na najviši nivo, zato što su tu najveće zamjerke koje mi imamo od naših partnera. Svaka inicijativa koja tome može da doprinese više je nego dobrodošla. Veća mobilnost, lakše kretanje ljudi i roba, zajednički infrastrukturni objekti, biznis, zajedničko apliciranje za neke projekte...I mislim da tome treba najviše da se posvetimo”, rekao je Abazović i dodao:

"Mi nismo smo osnivači te inicijative (Otvoreni Balkan)... Do sad smo bili posmatrači, ako oni nastave mi smo tu, ako ne, mi ćemo svakako nastaviti saradnju kao do sada, vrlo kvalitetno”, naveo je Abazaović

Predsjednik Vlade kazao je da Crna Gora podržava rješavanje problema u regionu kroz dijalog i istakao da je cilj Ramine posjete deeskalacija situacije u regionu . Abazović je poručio da fokus regiona mora biti na progresu i zajedničkom putu ka Evropskoj uniji.

"Inicijativa premijera Albanije nailazu na podršku u Crnoj Gori. Mi ne podržavamo nikakav vid nasilnog rješavanja bilo kakvog problema. Mi smo zainteresovani da sve protekne mirno i da generišemo što više stabilnosti", naveo je Abazović.

Rama je prethodno boravio u Beogradu i Prišini gdje se založio za deeskalaciju napetosti između Srbije i Kosova.