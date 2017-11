Dojčinović: Za Srbiju, Rajski papiri važniji od Panamskih

Rajski papiri doneli su probleme ministru bez portfelja u Vladi Srbije Nenadu Popoviću, koji zbog istraživanja koje je uradio KRIK namerava da tuži ovaj portal. U razgovoru za Glas Amerike glavni i odgovorni urednik KRIK-a najavljuje da će sutra nastaviti objavljivanje dokumenata koji se tiču Nenada Popovića.

Dan posle objavljivanja Rajskih papira, situacija u Srbiji se zakuvala - pošto je juče demantovao istraživanje KRIK-a o njegovom poslovanju u ofšor zonama sa Bermudskih ostrva i Singapura, ministar bez portfelja u Vladi Srbije i predsednik Srpske narodne partije Nenad Popović poručuje da će tužiti portal Krik.

Sa druge strane, glavni i odgovorni urednik KRIK-a Stevan Dojčinović najavljuje da će ovaj portal sutra nastaviti sa objavljivanjem dokumenata iz Rajskih papira koji se odnose na Popovića:

"Popović trenutno ima više ofšor kompanija, mislim da ima 10 koje je prijavio. Znam za sedam sigurno da su sa Kipra, jedna je sa Devičanskih ostrva, tako da je to činjenica. On je praktično rekao da nije vlasnik ofšor firmi – najblaže rečeno to nije istina, jer ih je on sam prijavio Agenciji. Na sajtu Agencije možemo da ih vidimo. On ima dosta poslova u Rusiji, mnogi od tih poslova su povezani za različitim kontroverznim slučajevima, što ćemo opisati u pričama. On ima imovinu u tri zemlje – Srbiji, Crnoj Gori i Rusiji".

U razgovoru za Glas Amerike, Dojčinović kaže da su Rajski papiri za Srbiju i važniji od Panamskih papira, jer otkrivaju i jednog političara, koji posluje preko ofsor zona. Takođe, Rajski papiri pruzaju uvid u stvarno bogatstvo Popovića i njegove poslove, dodaje Dojčinović.

"Cela ta priča, koja je opisana u ovim papirima počinje negde od 2012. godine, počinje u periodu kad je on već bio potpredsednik Narodne skupštine, tako da je on tada bio funkcioner, što je jako bitno. Vidi se da je on još tada rukovodio ofšor kompanijama, posedovao je firme na Kipru i jednu na Devičanskim ostrvima, a onda je u jednom trenutku poželeo da pređe na drugu ofšor zonu. Hteo je da pređe na ostrvo Man, i da registruje jedan trast u Hong Kongu. Taj deo plana mu nije uspeo".

Kao logičan sled Panamskih, Rajski papiri su ovoga puta na najveće muke stavili političare, javne ličnosti, muzičke zvezde. Tajni poslovi poznatih sa Bermudskih osrtva i Singapura doneli i jedan novi momenat – javnost se pokrenula, a mnoge zemlje su počele da razmišljaju kako da stanu na rep i ofšor zonama, ali i onima koji na taj način kriju poslovanje.

"Oni koji zagovaraju ofšor kompanije, i oni koji ih koriste stalno se drže toga da je to legalno, što u većini slučajeva i jeste, ali to nije suština priče. Ceo taj sistem je postavljen tako da je on štetan sam po sebi. Mi se zalažemo za potpunu transparentnost vlasništva firmi. Znači u Srbiji, prema našem zakonu, vi u APR-u morate da prijavite vlasnika i mislim da je to dobar način. Ali ako firma sa Devičanskih ostrva kupi firmu iz Srbije – mi ne možemo da vidimo vlasnika. Mislim da je prilično dobro da vlasništvo nad kompanijama bude potpuno transparentno. Krajnji cilj je da građani znaju šta rade moćni ljudi. Mislim da je to poenta cele priče".

Biće zanimljivo videti kako će se razvijati situacija – kako u svetu, tako i u Srbiji posle objavljivanja Rajskih papira. Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara se nametnuo kao ozbiljan igrač, i čini se da će biti tesko ignorisati istraživanja na kojima rade stotine novinara širom sveta.