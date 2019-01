Putinove poruke iz Beograda

Taman i da ništa nije dogovoreno ili potpisano prošle nedelje u Beogradu, predsednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da kaže da je najviše profitirao od posete Srbiji. Ne samo što je potvrdio je da je najpopularniji političar u Srbiji, a ruskoj javnosti poslao poruku da ipak postoje zemlje u svetu koje vole Rusiju, već je poslao nedvosmislenu poruku i Zapadu:

"Rusija je tu, bez Rusije se ni ova kriza neće moći rešiti, i tu je Lavrov u pravu kada je svojevremeno bio u Sarajevu i kada je rekao da je Rusija sve probleme rešavala na Balkanu zajedno sa Zapadom. I ponovo će. I hoće", smatra Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.

"Mislim da Moskva očito vrlo vešto koristi nezavršene sukobe na Balkanu, kako bi održala svoju sferu uticaja koliko je moguće. Mislim da je držanje noge u sukobu moguće tako dugo dok sukob postoji", ocenjuje analitičar iz Zagreba Fayez Risheg.

Javnost je prošlog četvrtka mogla da vidi potpisivanje raznih sporazuma i dogovora, orden koji je Vučić dobio, štene šarplaninca koje su domaćini poklonili ruskom predsedniku, obilazak Hramu Svetog Save, i druge detalje ove posete. Najmanje se govorilo o čemu su Vučić i Putin razgovarali u direktnom susretu:

"Rusija zapravo nema nikakav interes i gomila tih nekih sporazuma koja je potpisana nema nekog suštinskog značaja i da oni zapravo nisu razgovarali o onome što Rusiju verovatno najviše interesuje a to je ovaj centar u Nišu. Ono što jeste interes rusije jeste destabilizacija Balkana i mislim da Srbija Rusiju uopšte ne interesuje osim u tom smislu da Srbija može biti faktor destabilizacije Balkana poput onoga što radi u Bosni, CG ili na Kosovu", ističe Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.

Iako su verovatno pažljivo pratili i analizirali posetu Putina Beogradu, upadljivo je bilo odsustvo komentara, pre svega iz Brisela - kako o samoj poseti, tako i o tome kako će se taj događaj odraziti na evrointegracije Srbije.

U razgovoru za Glas Amerike, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ocenjuje da je Putin na adresu NATO-a poslao najdirektniju poruku iz Beograda:

"Ona tema koja boli Putina nije EU. To je NATO. Ako je igde usmerena njegova petrol state i njegova moć, to je protiv NATO. To je do paranoje. NATO na našim granicama. To je taj spoljni neprijatelj oko Putin vlada i mobiliše Ruse. E tu je poslao jasne poruke. Ona se odnose i na EU".

Sa druge strane, Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava ne isključuje mogućnost da su u priči o kosovoskom problemu vođeni direktni pregovori na liniji Vašington-Moskva:

"To je ono gde je problem. I to je ono što mi ne znamo šta su dogovori Trumpa i Putina. Ja nemam utisak da je Rusija za podelu Kosova ali ono što strahujem jeste da nisu napravljeni neki dogovori vezano za Krim i Kosovo".

Rusija je kroz istoriju pokazala da veoma vešto igra na kartu etničkih sukoba i nema sumnje da se ta politika oseća i danas na Balkanu. Dokle god sukob postoji - postoji i ruski interes, i tu se otvara možda i suštinsko pitanje - da li Moskvi odgovara smirivanje situacije na Balkanu i dogovor Srbije i Kosova.