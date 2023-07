Legendarni muzičar Toni Benet preminuo u 97. godini

Toni Benet, slavni američki pevač koji se proslavio 1950-ih, i ostao relevantan i popularan sve do danas, osvajajući stalno nove generacije obožavaoca, preminuo je u 96. godini, preneo je Asošijeted pres.

Sam Frenk Sinatra je Beneta, koji je na početku karijere bio kelner i pevao po restoranima i noćnim klubovima u njujorškoj četvrti Astorija, nazvao "najboljim pevačem u šou biznisu" kada je postao zvezda 1950-ih. Toni Benet je kasnije osvojio 20 Gremija, uključujući nagradu za životno delo.

Kako je vreme prolazilo, birao je sve raznovrsnije saradnike za svoje muzičke kolaboracije. 2014. godine, u svojim poznim 80-tim, snimio je album dueta sa Lejdi Gagom i krenuo na svetsku turneju sa njom 2015. Patneri na njegovim popularnim albumima dueta pripadali su različitim žanrovima muzike - od bivšeg Bitlsa Pola Makartnija i kraljice soula Areta Frenklin do kantri zvezde Vilija Nelsona, frontmena grupe U2 - Bonoa i Ejmi Vajnhaus, čija je muzika bila mešavina bluza, džeza, soula i popa.

Benet je svoj 90. rođendan 2016. proslavio žurkom u Njujorku koja je privukla zvezde poput Brusa Vilisa i Džona Travolte. Zgrada Empajer stejt bila je osvetljena u njegovu čast. Iste godine je objavio svoje memoare pod nazivom "Just Getting Started" ("Tek sam počeo").

Benet je početkom 2021. objavio da mu je 2016. dijagnostikovana Alchajmerova bolest a kasnije je na tviteru napisao "Život je poklon - čak i sa Alchajmerom".

Zbog bolesti je prestao da nastupa posle svoja dva poslednja koncerta u Radio City Music Hall u Njujorku 3. i 5. avgusta 2021.

Benetova karijera bila je puna uspona i padova. Krajem 1970-ih, kada je bio u svojim pedesetim, imao je probleme u braku, razvio zavisnost od kokaina, bio u dugu 2 miliona dolara i imao ograničene opcije u karijeri. Izvukao se iz svih tih problema kada je svom sinu Deniju poverio da mu bude menadžer, koji ga je predstavio mlađim generacijama i doveo do novog, velikog uspona.

Pre toga, Benet je bio jedan od najpopularnijih pevača 1950-ih, nakon što ga je otkrio komičar Bob Houp - ali ga je ugrozio dolazak rokenrola. Tada se okrenuo starijoj, zrelijoj publici. Kroz sve faze, Benet je zadržao svoju odmerenost, eleganciju i osmeh, ostajući veran materijalu koji je najviše voleo. Sebe je uvek smatrao džez pevačem.

Entoni Dominik Benedeto rođen je 3. avgusta 1926. u Njujorku. Kaok dečak je voleo muziku i slikanje, i nastavio je da slika celog života. Tokom Drugog svetskog rata služio je u pešadiji u Evropi, a posle toga nastupao kao pevač pod imenom Džo Beri kada je Bob Houp video njegov nastup u Grinič Vilidžu. Komičar je bio tako impresioniran da je zatražio od Beneta da pod sopstvenim imenom nastupa sa njim. Potpisao je ugovor sa Kolumbija Rekords a rezultat je bila serija pop hitova kao što su "Because of You," obrada kantri standarda Henka Vilijamsa "Cold, Cold Heart," "Blue Velvet" i "Rags to Riches." Bila je to era kada su tinejdžerke vrištale na koncertima Tonija Beneta.

Kada je započela rok era, Benet se okrenuo od pop pesama ka džezu, sarađivao sa nekim od najvećih imena u tom žanru i snimao sa orkestrom Kaunta Bejsija. Materijal je izvlačio iz džeza i radova tekstopisaca kao što su bili Koul Porter, Džordž i Ajra Gervšin i Ričard Rodžers.

U sledećoj fazi karijere, 1962. snimio je pesmu "I Left My Hear in San Francisco" dvojice malo poznatih kantautora. Ta pesma je postala njegov zaštitni znak.

2016. godine, Benetov spomenik je otkriven ispred Fermont hotela u San Francisku gde je Toni prvi put izveo tu pesmu 55 godina ranije.

Kada je Deni Benet oživeo karijeru svog oca krajem 70-ih, pevač je ponovo sarađivao sa pijanistom Ralfom Šeronom a njegov album iz 1986. "Art of Excellence" je dospeo na top liste. Zahvaljujući Denijevom marketingu, otkrila ga je mlađa publika i često se pojavljivao na muzičkoj TV mreži MTV. orijentisanoj prema mladima. Njegov album "MTV Unplugged" je osvojio Gremija za album godine 1995, kao i najbolji pop vokal.

"Toni Benet je ne samo prebrodio jaz generacija, on ga je demolirao", pisao je Njujork Tajms 1994. "Čvrstso se povezao sa mlađom generacijom odraslom na roku. I nije pravio nikakve kompromise."

Njegova dva albuma dueta iz 2006. i 2011. bili su hitovi i doneli mu novu publiku zbog saradnje sa mladim zvezdama. Ali milionima mladih su se takođe dopali stari klasici kao što su "Stranger in Paradise," "The Way You Look Tonight," "Rags to Riches," "I Wanna Be Around," "The Lady Is a Tramp" i "Body and Soul."

Treći album dueta - sa zvezdama latinoameričke muzike - objavljen je 2012. a album sa Lejdi Gagom je snimio 2014.

2007. oženio se bivšom učiteljicom Suzan Krou posle veze od 18 godina. Imao je četvoro dece iz dva prethodna braka sa Patrišom Bič i Sandrom Grent.