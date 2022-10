Preminuo Džeri Li Luis, kontroverzni pionir rokenrola

Pionir američkog roka Džeri Li Luis, autor hitova kao što su "Great Balls of Fire"i "Whole Lotta Shakin' Goin' On," preminuo je u svojoj kući u okrugu Desoto u Misisipiju. Imao je 87 godina. Luis je proteklih godina bio bolestan a pretrpeo je moždani udar 2019. godine.

Kao i gitara Čaka Berija, klavir Džeri Li Luisa je bio ključan u oblikovanju rokrenrola sredinom 1950-ih. Bio je deo zapanjujuće grupe talentovanih umetnika koji su svi imali ugovore sa izdvačakom kućom San Rekords u Memfisu u Tenesiju, u kojoj su bili Elvis Prisli, Džoni Keš, Karl Perkins i Roj Orbison. Luis ih je sve nadživeo.

Bio je jedan od prvih izvodjača primiljenih u Hol slavnih rokenrola 1986. godine, i bio tako uticajan da je Džon Lenon, kada se susreo sa njim iza bine na jednom koncertu u Los Anđelesu, pao na kolena i poljubio mu noge. Luis je sam sebi dao nadimak "Ubica".

Luis je svoje albume ispunio ne samo revolucionarnim rokom nego i gospelom, kantrijem i ritmom i bluzom, kao što su pesme "Me and Bobby McGee" and "To Make Love Sweeter for You". Njegov privatan život bio je obeležen alkoholom, drogama i tragedijom a muzika je često bila u senci skandala - uključujući njegov brak sa 13-godišnjom rođakom Majrom 1957. godine.

Na vrhuncu karijere, imao je smele, divlje, seksualno provokativne i originalne nastupe koji su oduševljavali njegove mlade fanove podjednako koliko su uznemiravali njihove roditelje. Često bi odgurnuo stolicu ispred klavira i udarao nogom po klavijaturi.

Legenda kaže da je Luis jednom bio tako iznerviran što je Čak Beri izabran da nastupa na samom kraju jednog koncerta umesto njega, da je svoj nastup završio potezom koji je bilo teško prevazići - zapalio je ceo klavir i otišao sa bine.

Na kasnijim albumima Džeri Li Luisa gostovali su Džimi Pejdž, Brus Springstin, Mik Džeger, Kit Ričards, Nil Jang, Džon Fogerti, Ringo Star i drugi rokeri na koje je uticao. Ženio se sedam puta, a njegova sedma supruga Džudit bila je uz njega kada je preminuo.