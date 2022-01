Preminuo američki roker Meat Loaf

Meat Loaf, rok zvezda koju su voleli milioni zbog albuma "Bat Out of Hell" i teatralnih, dramatičnih rok himni kao što su "Paradise By the Dashboard Light," i "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)," preminuo je u četvrtak, potvrdio je njegov dugogodišnji agent Majkl Grin. Pevač, čije je pravo ime bilo Marvin Li Edej, imao je 74 godine.

Razlog smrti nije naveden, ali je Meat Loaf tokom godina imao brojne zdravstvene probleme.

Album "Bat Out of Hell," rezulta saradnje sa kantautorom Džimom Stajnmenom i producentom Todom Rundgrenom izašao je 1977, a Meat Loaf, sa svojim karakterističnim stilom nastupa, postao jedan od najprepoznatljivijih rok izvođača. Fanovi su obožavali promukli glas dugokosog, krupnog rokera, i upotrebu sportskih metafora i izraza u pesmama koje su govorile o seksu. Posle mešovitih ocena rok kritičara i sporog starta, "Bat Out of Hell" je postao jedan od najprodavanijih albuma u istoriji, i prodat u više od 40 miliona primeraka širom sveta.

Meat Loaf nije stalno proizvodio hitove, posebno pošto je godinama bio u svađi sa Stajnmenom, ali je sačuvao naklonost i održavao veze sa fanovima kroz svoje super-energične koncerte, društvene medije i brojne nastupe na televiziji, radiju i filmu, uključujući "Borilački klub" ("Fight Club") i male uloge u serijama "Gli" i "Saut Park".

Prijatelji i fanovi reagovali su na vest o njegovoj smrti na društvenim mrežama.

"Nadam se da raj izgleda kao što ga se sećaš, osvetljen svetlošću instrument table tvojih kola, Meat Loaf", napisao je na Tviteru glumac Stiven Fraj.

Najveći muzički uspeh za Meat Loaf-a posle "Bat Out of Hell", bio je "Bat Out of Hell II: Back into Hell," kada je 1993. obnovio saradnju sa Stajnmenom. Taj album je prodat u 15 miliona primeraka a na njemu se nalazi singl koji je osvojio Gremija "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)".

Stajnmen je preminuo prošlog aprila.

Među ostalim albumima su "Bat Out of Hell III: The Monster is Loose," "Hell in a Handbasket" i "Braver Than We Are."

Meat Loaf je rođen u Dalasu, a odgojila ga je majka, nastavnica. Bio je tinejdžer kada je ona preminula, a nadimak Meat Loaf (vekna mesa) je dobio kao aluziju na svoju težinu, ali i omiljeno jelo koje je spremala njegova majka. Godinama se bavio uporedo muzikom i glumom, a sredinom 1970-ih je glumio bajkera Edija u filmskoj i pozorišnoj verziji "The Rocky Horror Picture Show".

Ostavio je za sobom suprugu Deboru Gilepsi, sa kojom je u braku od 2007. godine, i dve ćerke - Perl i Amandu Edej.