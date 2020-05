Preminuo Litl Ričard, pionir rokenrola

Litl Ričard, samoproklamovani "tvorac rokenrola", koji je stvorio novi zvuk mešavinom bugi-vugija, ritma i bluza i gospela, preminuo je u subotu u 88. godini, objavio je Roling Stoun. Smrt slavnog muzičara potvrdio je za muzički časopis njegov sin, Deni Penimen, ali je izjavio da uzrok smrti još nije poznat.

Rođen pod imenom Ričard Penimen, Litl Ričard bio je jedan od rodonačelnika rokenrola, koji je pomogao brisanju rasnih razlika na muzičkim top listama. Zajedno sa Čakom Berijem i Fets Dominom doprineo je tome da u mejnstrim uđe muzika koje se nekada nazivala "rasnom muzikom."

Ričardova energična svirka klavira, uz snažan vokal i upečatljivu frizuru, pretvorili su ga u neverovatnu senzaciju - gej crnca koji je bio slavan širom Amerike u vreme konzervativne ere predsednika Ajzenhauera.

Prodao je više od 30 miliona ploča širom sveta i izvršio ogroman uticaj na druge muzičare - od Bitlsa i Otisa Redinga, preko Kridens Kirvoter Rivajvl do Dejvida Bouvija. U privatnom životu se kretao između razuzdanosti i religije, između Biblije i ekstravagantnog ponašanja i izgleda - nosio je maskaru, tanke brkove i šljašteća odela.

“Litl Ričad? To je rokenrol", izjavio je biografu Džimiju Mekdonou Nil Jang koji je Ričardove gitarske rifove slušao na radiju u Kanadi. "Litl Ričard je bio sjajan na svakom snimku".

I1956. sada klasik "Tuti Frutti" vrteo se na gramofonima i čuo iz radio aparata širom zemlje, i ušao na Top 40 listu najslušanijih pesama u Americi. Usledio je niz hitova koji su postavili temelje rok muzici - “Lucille,” “Keep A Knockin’,” “Long Tall Sally,” “Good Golly Miss Molly.” Više od 40 godina kasnije, Brus Springstin i dalje je uživo izvodio “Good Golly Miss Molly”.

Pol Makartni je imitirao Ričardove prepoznatljive uzvike, posebno u hitu "She Loves You". Džon Lenon je obradio Ričardove “Rip It Up” i “Ready Teddy” na albumu “Rock and Roll” iz 1975.

Kada je 1986. otvoren Hol slavnih rokenrola, bio je među prvim članovima, zajedno sa Elvisom Prislijem, Čakom Berijem, Badi Holijem, Džeri Li Luisom, Semom Kukom i drugima. Ali retko ko je isticao ključnu ulogu Litl Ričarda koliko on sam. Ekstravagantni pevač tvrdio je da je utro put Elvisu, dao ideju za scenske pokrete Miku Džegeru i davao časove pevanja Makartniju.

“Ja sam tvorac rokenrola", uzviknuo je Litl Ričard na dodeli Gremija 1988. gde je dobio ovacije publike.

Ričard Vejn Penimen je rođen u Mejkonu u Džordžiji za vreme "velike depresije", kao jedno od dvanaestoro dece. Bio je ismevan zato što je bio feminiziran i imao malu deformaciju - desna noga mu je bila kraća od leve. Porodica mu je bila religiozna i pevao je u lokalnim crkvama sa grupom nazvanom Tiny Tots. Kontrast između njegovog odgoja i rokenrola mučio ga je tokom cele karijere. Imao je probleme kod kuće zbog homoseksualnosti, a otac ga je tukao i govorio mu da je samo "pola sina". Otišao je od kuće i pridružio se putujućoj trupi muzičara.

Krajem 1955, snimio je hit "Tutti Frutti" koji je prodat u milion primeraka ali je bio zabranjen na mnogim belačkim radio stanicama. Zato su obrade Peta Buna i Elvisa Prislija dospele na vrh top lista.

Rastrzan između religije i homoseksualnosti, Ričard je napustio svet muzike 1957, da bi se upisao u teološku školu i oženio se. Snimao je gospel, vraćajući se svojim korenima. Međutim, 1962. uhapšen je zbog seksualnog susreta sa jednim muškarcem u toaletu jedne autobuske stanice, posle čega se razveo i vratio nastupima. Išao je na tri turneje po Engleskoj između 1962. i 1964. gde su mu predgrupe bili Bitlsi i Roling Stonsi.

U SAD, formirao je bend u kome je bio i gitarista Džimi Hendriks - ali je kasnije otpustio Hendriksa zato što je kasnio na autobus kojim je trebalo da putuju.

1968, Ričard je stigao u Las Vegas i obnovio karijeru. Sredinom 70-ih borio se sa zavisnošću od kokaina, na koji je dnevno trošio 1.000 dolara, i ponovo napustio muzičku karijeru. Vratio se religiji, prodavao Biblije i odrekao se homoseksualnosti. Nestao je iz javnog života više od decenije, ali se vratio 1986. na spektakularan način. Primljen je u Hol slavnih rokenrola i pojavio u filmu "Klošar sa Beverli Hilsa." Ponovo se pojavio na top listama, prvi put u više od 15 godina, sa pesmom iz filma “Great Gosh A’Mighty”.

Mejkon u Džordžiji nazvao je jednu ulicu po njemu a dobio je i zvezdu na Stazi slavnih u Holivudu. U novembru 2009. imao je operaciju kuka u Nešvilu, gde je i živeo sve do smrti.