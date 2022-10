Preminula Loreta Lin, "rudareva kći" i kraljica kantri muzike

Loreta Lin, ćerka rudara iz Tenesija i supruga krijumčara alkohola, koja je postala jedna od najvećih zvezda američke kantri muzike i vodeća feministkinja u tom žanru, preminula je mirno u svojoj kući, saopštila je njena porodica. Imala je 90 godina.

Lin je već imala četvoro dece kada je započela karijeru početkom 1960-ih, a njene pesme su odražavale ponos njenim poreklom iz ruralnog Kentakija. Kao kantautorka, stvorila je imidž prkosne, jake žene, koji je bio u suprotnosti sa stereotipnom slikom većine kantri pevačica. Neustrašivo je pisala o seksu i ljubavi, muževima koji varaju žene, razvodu i kontroli rađanja, i ponekad dolazila u probleme sa radio stanicama zbog materijala koji su izbegavali i čak i neki rokeri.

Neke od najvećih hitova snimila je 1960-ih i 70-ih a među njima su "Coal Miner's Daughter" ("Rudareva kći"), "The Pill," (pesmu o slobodi koju donose pilule za kontracepciju) "Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind)," "Rated X" i "You're Looking at Country." Bila je poznata po nastupu u dugim širokim haljinama sa komplikovanim vezom ili štrasom, od kojih je mnoge kreirao njen dugogodišnji lični asistent i dizajner Tim Kob.

Njena iskrenost i jedinstveno mesto u kantri muzici nisu ostali nenagrađeni. Bila je prva žena ikada proglašena za zabavljača godine na dve najveće dodele nagrada u svetu kantri muzike, prvo od strane Asocijacije kantri muzike 1972. godine, a zatim i Akademije kantri muzike tri godine kasnije.

"To je bilo ono što sam želela da čujem i što sam znala da druge žene takođe žele da čuju", izjavila je Lin za AP 2016. "Nisam pisala za muškarce, pisala sam za nas, žene. A muškarci su voleli tu muziku takođe."

1969. godine, objavila je svoju autobiografsku pesmu "Rudareva kći", zahvaljujući kojoj je osvojila još veću publiku.

"Rudareva kći" je takođe naziv njene knjige iz 1976. godine, po kojoj je snimljen istoimeni film 1980. Sisi Spejsek je osvojila Oskara za svoje tumačenje Lorete Lin, a film je nominovan za najbolji film.

Znatno posle svog komercijalnog vrhunca, Lin je osvojila dva Gremijia 2005. godine za album "Van Lear Rose," koji sadrži 13 pesama koje je sama napisala, među kojima je "Portland, Oregon". "Van Lear Rose" je bio plod saradnje sa rokerom Džekom Vajtom, koji je producent albuma i svirao je gitaru na njemu.

Rođena kao Loreta Veb, bila je druga od osmoro dece, i tvrdila da je njeno rodno mesto Bučer Holer, blizu rudarskog gradića Van Lir u planinama istočnog Kentakija. Međutim, takvo mesto nije postojalo. Kasnijie je rekla jednom novinaru da je izmislila to ime da bi dobro zvučalo u jednoj pesmi, i da ga je zasnovala na imenima porodica koje su živele u njenom gradu.

U svojoj autobiografiji je napisala da je imala samo 13 godina kada se udala za Olivera "Munija" Lina, ali je AP kasnije otkrio državna dokumenta koja pokazuju da je imala 15. Njen suprug ju je podsticao da profesionalno peva i pomogao u ranoj fazi karijere. Uz njegovu podršku, potpisala je ugovor sa muzičkom kućom Deka Rekords, i napisala svoj prvi hit singl "I'm a Honky Tonk Girl" 1960. godine.

Akademija kantri muzike ju je proglasila za umetnicu decenije za 1970-te, a 1988. je izabrana za članicu Hola slavnih kantri muzike.

Loreta i njen suprug bili su u braku skoro 50 godina, pre nego što je on preminuo 1996. Imali su šestoro dece i 17 unučadi.