Preminula Olivija Njutn-Džon, zvezda "Brilijantina" i pop muzike

Olivija Njutn-Džon, dobitnica Gremija i zvezda koja je vladala top listama pop, kantri i dens muzike sa hitovima kao što su "Physical" i "You’re the One That I Want", i koja je osvojila srca publike kao Sendi u filmskoj verziji mjuzikla "Brilijantin", preminula je u 74. godini.

Njutn-Džon, koja je godinama živela u Australiji, gde je prodala više od 100 miliona albuma, preminula je u ponedeljak na svom ranču u južnoj Kaliforniji, objavio je na Instagramu i Fejsbuku njen suprug Džon Isterling.

“Olivija je bila simbol trijumfa i nade više od 30 godina dok je sa javnošću delila svoja iskustva u borbi protiv raka dojke. Molimo sve da poštuju privatnost naše porodice u ovim teškim trenucima", napisao je.

Od 1973. do 1983, Njutn-Džon je bila jedna od najpopularnijih svetskih zabavljača i umetnika. Imala je 14 singlova na listi prvih deset samo u SAD, osvojila četiri Gremija, i glumila sa Džonom Travoltom u "Brilijantinu", filmu iz 1978. godine koji je postao jedan od najpopularnijih mjuzikla u istoriji Holivuda. Duet sa Travoltom “You’re the One That I Want”, bio je jedna od najpopularnijih pesama te ere, prodat u više od 15 miliona primeraka.

“Najdraža Olivija, ulepšala si nam živote", napisao je Travolta na Instagramu. "Tvoj uticaj je bio neverovatan. Mnogo te volimo, vidimo se kasnije i svi ćemo biti ponovo zajedno. Tvoj od trenutka kada sam te ugledao i zauvek. Tvoj Deni, tvoj Džon!"

“Physical”, hit objavljen 1981. godine bio je deset nedelja na prvom mestu top liste i proglašen za Bilbordovu pesmu godine iako je bila zabranjena na nekim radio stanicama zbog seksualno provokativnih stihova. Video spot sa aerobik vežbama, snimljen u ranim danima MTV-ja, osvojio je Gremija za najbolji spot.

1992. godine, dok se pripremala za turneju, preminuo joj je otac i otkriven joj je rak dojke. Tada je imala delimičnu mastektomiju, oporavila se od bolesti i otvorila kliniku za istraživanja u lečenju raka u Australiji. Pre nekoliko godina je saopštila da joj se rak dojke vratio, i metastazirao na kičmu, zbog čega je otkazala nastupe.

Među njenim novijim albumima su "Stronger Than Before", "This Christmas", koji je snimila u saradnji sa Travoltom, i autobiografski “Gaia: One Woman’s Journey,” inspirisan bitkom protiv raka i smrću njenog oca.

Njutn-Džon je učestvovala u brojnim humanitarnim aktivnostima, bila ambasadorka dobre volje Programa UN za životnu sredinu i nacionalna portparolka Ekološke koalicije za dečije zdravlje. Takođe je osnovala Centar za borbu protiv raka Olivija Njutn-Džon u Melburnu.