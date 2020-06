Portparol: Indija i Kina nastavljaju dijalog da reše granični spor

Kina i Indija su se međusobno optužile u sredu za izazivanje smrtonosnog sukoba njihovih čuvara sporne granice na Himalajima, i obećale da će čuvati svoju teritoriju, ali i da će pokušati da reše konflikt koji je dramatično podigao tenziju između dve nuklearno naoružane azijske sile.

Dvadeset indijskih vojnika je, prema izveštajima, ubijeno u sukobima u ponedeljak uveče u dolini Galvan, dok nije jasno da li je žrtava bilo i na kineskoj strani.

Indijske snage bezbednosti kažu da nijedna strana nije ispalila ni metak, dok neki zvaničnici kažu da su vojnici nosili opremu za razbijanje demonstracija a ne pravo oružje. Indijski vojnici, među kojima je i jedan poručnik, umrli su od teških povreda zadobijenih na temperaturama ispod nule, dok su se dve strane gađale kamenicama i razmenile fizičke udarce.

Na brifingu za novinare u Pekingu u sredu, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova rekao je da je situacija na granici Kine i Indije pod kontrolom a da su se dve strane dogovorile da nastave dijalog.

Bio je to najteži sukob dve strane u poslednjih 45 godina, i zaoštrio spor koji je počeo početkom maja, kada su indijski zvaničnici naveli da su kineski vojnici prešli granicu na tri različita punkta, podigli svoje šatore i ignorisali verbalna upozorenja da se povuku. To je dovelo do svađa, gađanja kamenjem i pesničenja, a mnogi od incidenata su se mogli videti na TV kanalima i društvenim mrežama.

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji upozorio je Nju Delhi da ne potcenjuje rešenost Pekinga da štiti ono smatra svojom suverenom teritorijom.

Vang i njegov indijski kolega Surahamanjam Žaišankar razgovarali su telefonom a Kina je pozvala Indiju da detaljno istraži sukob na granici dve zemlje.