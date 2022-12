Jedan od planera otmice Grečen Vitmer osuđen na 16 godina zatvora

Jedan od organizatora otmice guvernerke Mičigena, Grečen Vitmer, osuđen je u utorak na 16 godina zatvora. Kazna Adamu Foksu je najduža od svih osuđenih za zaveru do sada, iako je znatno kraća od doživotne kazne zatvora koju su tužioci tražili.

Foks (39) je osuđen zbog plana da otme Vitmer, te da digne u vazduh most kako bi olakšao bekstvo.

Foks se u federalnu sudnicu vratio četiri meseca nakon što su on i Beri Kroft osuđeni zbog optužbi za zaveru na drugom suđenju u Grand Rapidsu u Mičigenu.

Oni su optuženi da su organizovali plan za okupljanje antivladinih ekstremista neposredno pred predsedničke izbore 2020. Njihovo hapšenje, kao i hapšenje još 12 osoba, bio je zapanjujući ishod burne godine rasnih sukoba i političkih previranja u SAD.

Vlasti su saopštile da je Kroft ponudio veštine pravljenja bombi i ideologiju, dok je Foks bio "pokretačka snaga koja poziva njihove regrute da uzmu oružje, kidnapuju guvernerku i ubiju one koji im stoje na putu".

Međutim, sudija Robert Džonker rekao je da, iako je Foksova kazna potrebna kao kazna i odvraćanje od budućih sličnih dela, vladin zahtev za doživotni zatvor "nije neophodan da bi se te svrhe ostvarile".

"To je previše. Nešto manje od doživotne kazne obavlja posao u ovom slučaju", rekao je Džonker, kasnije dodajući da je 16 godina zatvora"po njegovom mišljenju i dalje veoma dugo".

Džonker je rekao da je takođe uzeo u obzir emocionalni teret koji će Vitmer morati da nosi zbog plana za otmicu.

"To nesumnjivo pogađa druge ljude koji su na javnim funkcijama ili razmišljaju o javnim funkcijama", rekao je on. "Moraju da uračunaju koliko će ih to koštati. Za to je potrebna snažna kazna suda."

Pored zatvorske kazne, Foks će morati nakon puštanja na slobodu pet godina biti pod nadzorom. U kaznu će biti uračunate dve godine koje je proveo u pritvoru otkako je uhapšen.

"Reagovanje na domaće terorističke zavere je prioritet za Sekretarijat za pravosuđe od osnivanja i nastavićemo da se ne štedimo da bismo bili sigurni da ćemo sprečiti zavere kao što su ove", izjavio je ispred zgrade suda američki tužilac Endrju Birdž posle izricanja presude.

Foks je nosio narandžastu zatvorsku odeću, imao je dugu zalizanu kosu i punu bradu. Nije pokazao mnogo reakcija kada je presuda pročitana.

Danijel Haris, koga je porota ranije ove godine oslobodila optužbi za umešanost u zaveru, sedeo je pored Foksove majke na galeriji i zagrlio je nakon što je pročitana presuda. Foks je u nekoliko navrata gledao prema galeriji.

Odmahivao je glavom i više puta se nasmejao dok je govorio pomoćnik državnog tužioca Nils Kesler. Kesler je rekao da je Foksovo smeškanje znak da nije pokazao žaljenje.

Foks i Kroft su osuđeni na drugom suđenju u avgustu, nekoliko meseci nakon što ranija porota Grand Rapidsa nije mogla da donese presudu, ali je oslobodila Harisa i još jednog optuženog. Kroftu, kamiondžiji iz Bera u Delaveru, kazna će biti izrečena u sredu.

Foks i Kroft su se 2020. sastali sa istomišljenicima provokatorima u Ohaju, trenirali sa oružjem u Mičigenu i Viskonsinu, te se provozali kako bi "bacili oko" na guvernerkinu vikendicu uz pomoć naočara za noćno osmatranje, pokazuju dokazi.

Vitmer nije bila fizički povređena. Federalni istražni biro (FBI), koji se tajno inflitrirao u grupu, razotkrio je stvari do jeseni te godine.

"Nisu imali pravi plan šta da rade sa guvernerkom ako bi je zaista kidnapovali. Paradoksalno, to ih je učinilo više, a ne manje opasnim", rekao je Kesler u sudskom podnesku uoči ročišta.

Dvojica muškaraca koji su se izjasnili krivim za zaveru i svedočili protiv Foksa i Krofta dobili su znatne olakšice. Taj Garbin je na slobodi posle dve i po godine zatvora, dok je Kalebu Frenksu izrečena četvorogodišnja zatvorska kazna.

Tri pripadnika paravojne grupe koja je trenirala sa Foksom osuđena su u oktobru za pružanje materijalne podrške terorističkom aktu. Njihove kazne izrečene ranije ovog meseca na državnom sudu kretale su se između sedam i 12 godina.

Još pet osoba čeka suđenje u okrugu Antrim, gde se nalazi vikendica Grečen Vitmer.

Kada je zavera otkrivena, Vitmer je okrivila tadašnjeg predsednika Donalda Trampa, rekavši da je pružio "utehu onima koji šire strah i mržnju i podele". U avgustu, 19 meseci po odlasku sa funkcije, Tramp je rekao da je plan otmice bio "lažan".