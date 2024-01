"Openhajmer" Krisofera Nolana čak 13 nominacija, "Barbi" 8

Posle burne filmske godine koju su obeležili štrajkovi i prekidi u radu, objavljene su nominacije za Oskara. Film Kristofera Nolana, „Openhajmer“, osvojio je vodećih 13 nominacija. Nolanov trosatni opus, koji se vodi u kategoriji za najbolji film, dobio je nominacije za najbolju fotografiju, Nolan za režiju, za glumu Kilijan Marfi, Robert Dauni Džunior i Emili Blant.

Najveći hit godine "Barbi", sa druge strane dobio je znatno manje nominacija od svog partnera u Barbenhajmer maniji. Feministička komedija Grete Gervig, koja je od prodaje karata zaradila više od 1,4 milijarde dolara, nominovana je za osam nagrada, za najbolji film, Rajan Gosling za najboljeg sporednog glumca i dve nominacije za najbolju pesmu "What Was I Made For" i "I'm Just Ken". Ali Gervig je na opšte iznenađenje izostavljena iz nominacija za najbolju režiju.

Gervig je nominovana za najbolju režiju 2018. za svoj solo rediteljski debi, „Lady Bird“. U to vreme, ona je bila tek peta žena nominovana za nagradu. Od tada, Kloi Žao ("Nomadland") i Džejn Kampion ("The Power of the Dog") osvojile su nagradu za najbolju režiju. Pre tih pobeda, Ketrin Bigelou („The Hurt Locker“) bila je jedina žena koja je osvojila Oskara za najveću filmsku nagradu.

I film Martina Skorsezea „Ubistva pod cvetnim mesecom“ i „Jadna stvorenja“ Jorgosa Lantimosa takođe su zablistal. "Jadna stvorenja" su osvojila su 11 nominacija, dok jsu "Ubistva pod cvetnim mesecom" nominovana za 10 Oskara. Lili Gledston, zvezda tog filma postala je prva predstavnica starisedelaca nominovana za najbolju glumicu.

Skorseze je 10. put nominovan za najbolju režiju. Leonardo Dikaprio je, međutim, ostao bez nominacije za najboljeg glumca. Za najbolji film nominovano je 10 filmova: „Openhajmer“, „Barbi“, „Jadna stvorenja“, „Ubistva pod cvetnim mesecom“, „Holdovers“, „Maestro“, „Američka fikcija“, „Prošli životi“ Anatomija pada“ i „Zona interesovanja".

Glavni nominovani "Openhajmer", "Barbi", "Jadna stvorenja" i "Ubistva pod cvetnim mesecom" ušli su u kvartet teške kategorije Oskara. Nolanov je napravio veliki biografski film. Gervig je snimila nešto kao mjuzikl. Skorsezeov film je mračni vestern. Lantimoso je raskošno osmislio fantaziju. Svi su koristili širok spektar kinematografskih alata da ispričaju velike, često uznemirujuće priče na velikom ekranu. I svaki, čak i Eplov film sa najvećim budžetom do sada, „Ubistva pod cvetnim mesecom“ doživeo je veliki uspeh u bioskopima, pre nego što su izašli na striming platformama mesecima kasnije.

Asošejeted pres je dobio svoju prvu nominaciju za Oskara u 178 godina dugog istoriji ove novinske organizacije za „20 dana u Marijupolju“, mučnom hronikom Mstislava Černova o opkoljenom ukrajinskom gradu i poslednjim inostranim novinarima koji su tamo otišli nakon ruske invazije. Nominovan je za najbolji dokumentarni film, zajedno sa "Four Daughters", "Bobi Wine: The People's President", "The Eternal Memory" i "To Kill a Tiger". „20 dana“ je zajednička produkcija Asošiejted presa i PBS-a „Frontlajn“.

Nominovani za najbolji međunarodni film su: "Society of the Snow", (Španija), „Zona interesa“, (Velika Britanija ). "The Teachers' Lounge" (Nemačka), "Io Capitano" (Italija), "Perfect Days" (Japan). Za najbolji animirani film nominovani su: "The Boy and the Heron", "Elemental", "Nimona", "Robot Dreams", "Spider-Man: Across the Spider-Verse."

Sezona Oskara ponovo je spojila "Openhajmera" sa letnjom partnerkom na blagajnama "Barbi". Blokbasteri su kroz istoriju doprineli podizanju rejtinga Oskara. Iako bi gomila dodela nagrada, što je posledica prošlogodišnjih štrajkova, mogla da bude štetna za dodelu Oskara, prisustvo Barbenhajmera moglo bi da pomogne u podizanju televizijskog rejtinga 10. marta na ABC-u. Džimi Kimel se vraća kao domaćin, a ceremonija je pomerena za sat vremena, na 19 časova po istočnom vremenu.