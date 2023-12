Naučnici pokušavaju obezbediti nove izvore geotermalne energije

U planinama zapadne Jute, bušenje tla u potrazi za vrućim stenama, moglo bi da obezbedi geotermalnu energiju za mnogo ljudi širom sveta.

Tradicionalna geotermalna energija koristi podzemnu toplu vodu i njenu paru da pokreće turbine koje proizvode struju. To zavisi od stalnog prisustva izvora tople vode blizu površine. Međutim, istraživanje koje Sekretarijat za energetiku sponzoriše u Juti pokušava da obuhvati sve moguće izvore geotermalne energije.

Džon Meklenan predvodi tehnički deo projekta.



“Princip za to je da se buše kanali u dubinu da bi se došlo do toplote, zatim se stvaraju hidraulične pukotine koje povezuju te kanale tako da se stvara sistem za razmenu toplote. Tako možete da cirkulišete hladnu tečnost kroz jedan kanal. Zatim ta tečnost prolazi kroz hidraulične pukotine koje ste stvorili. Prikuplja se u drugom kanalu koji ste izbušili da presečete te pukotine i ta topla voda izlazi na površinu", kaže Meklenan.



Tako dobijena topla voda može da se koristi za grejanje ili proizvodnju struje, baš kao i obična geotermalna energija. To je deo inicijative administracije Džoa Bajdena "Energija Zemlje" da se do 2050. dostigne nulta emisija ugljenika, u ovom slučaju korišćenjem geotermalne energije ojačane uz pomoć inženjeringa, na relativno malom području.



“Izbušili smo dva kanala i verovatno zauzeli tri ili četiri hektara da to izbušimo. Kada to uporedite sa efektima nekih drugih obnovljivih izvora energije, to je prilično skromno", navodi Meklenan.



Ono što se događa u podzemnoj terenskoj laboratoriji privuklo je pažnju širom sveta, kaže menadžer projekta Džo Mur.



“Zamislite da možemo da proizvedemo geotermalni sistem gde god poželimo, na nečijem parkingu. To bi predstavljalo značajnu promenu", ističe Mur.



U slučaju uspeha, to bi moglo da širom sveta donese neiscrpni obnovljivi izvor toplote iz dubine Zemlje.