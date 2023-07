Konferencija u Vašingtonu: Amerika želi da pomogne da Balkan ne zavisi energetski od Rusije

Amerika misli na zemlje Zapadnog Balkana, poruka je upućena na konferenciji u Vašingtonu, u organizaciji Transatlanske mreže liderstva (Transatlantic Leadership Network) i Atlantskog saveta, na kojoj su učestvovali američki zvaničnici i resorni ministri iz regiona.

Predsednik Transatlanke mreže liderstva Danijel Hamilton naveo je da je važno poslati ovakvu poruku iz Vašingtona, da ove zemlje žele da se povežu i da "svi treba da radimo na tome zajedno".

Šef Kancelarije za Centralnu i Južnu Evropu u Stejt departmentu Malkolm Mekdauel je obraćanje počeo pozdravom "Dobro jutro" na našem jeziku.

"Želim da čestitam Crnoj Gori koja danas slavi Dan državnosti. Predsednik (Džo Bajden) je poslao pismo novoizabranom predsedniku (Jakovu) Milatoviću u kome je naveo da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju Crnu Goru, dok radi na izgradnji stabilne, inkluzivne, multietničke demokratije, sposobne da primeni reforme kako bi napredovala u pristupu EU i u borbi protiv korupcije. To se odnosi na sve zemlje Zapadnog Balkana, ne samo na Crnu Goru. Izbor predsednika Milatovića i parlamentarni izbori koji su usledili, po našem mišljenju, su dobar simbol i znak, da makar u jednom delu regiona, okrećemo leđa prošlosti i tražimo novu generaciju lidera" rekao je Mekdauel.

On je dodao da se dosta napredovalo od sredine 90tih, i da dalje mora mnogo da se radi, ne samo kad se priča o sajber napadima, nego o ovisnosti od ruske energije. Dodaje i korupciju kao problem za region.

"Ima puno izazova, kako smanjiti tenzije i normalizovati odnose Srbije i Kosova. Šta smo mi kao međunarodna zajednica i region, spremni da uradimo da bismo se usprotivili onima koji bi da probude duhove nasilja i tenzija u Bosni i Hercegovini, koji dovode u pitanje njen suverenitet i teritorijalni integritet i multietničnost. To nije nešto što SAD može sama da reši, to je kako da pomognemo da zemlje regiona budu bliže jedna drugima, samim tim i Evropskoj Uniji, to je naš strateški interes. Zato smo i podržali razne regionalne inicijative kao što je Otvoreni Balkan", dodao je Mekdauel.

Ministarka za evropske integracije Srbije Tanja Mišćević je dodala da je ceo region u procesu integracija i da nije isto kao na početku veka.

"Kada je u pitanju politička volja, na Zapadnom Balkanu je imamo, ali kada dođemo do same primene, onda nailazimo na probleme, jer reforme mnogo koštaju", dodala je ona.

Na panelima o energetskim politikama ali i evrointegracijama učestvovali su resorsni ministri Srbije, Crne Gore, Albanije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Ministarka ekologije Crne Gore Ana Novaković Đurović istakla je u razgovoru za Glas Amerike da je Crna Gora dobila podršku SAD za energetske projekte.

Pomoćnik državnog sekretara za energetske resurse Džefri Pajat, istakao je da živeo u susedstvu kao američki ambasador u Grčkoj i da poznaje situaciju, zna koje izazove i mogućnosti Zapadni Balkan ima. On je dodao da je Amerika posvećena daljem partnerstvu sa Balkanom i energetskoj bezbednosti, a pre svega diversifikaciji od ruskih fosilnih goriva kao i prelasku na dekarbonizaciju.

" Pogotovo kroz hitno napuštanje uglja i povećanje korišćenja novih izvora, gde Zapadni Balkan ima toliko potencijala, vetra, solarne i geotermalne energije, i u čemu Sjedinjene Države žele da budu jak partner", naveo je Pajat. On dodaje da postoji spremnost za pomoć za komercijalizaciju geotermalnih projekata svuda po Zapadnom Balkanu.

"I kako globalno radimo na promeni prema drugim izvorima energije, videćete kako se orjentišemo prema mineralima. Kobalt, litijum, bakar i nikl... i zbog ovoga će naš Biro za minerale raditi sa zemljama Zapadnog Balkana da promovišemo nove investicije u rudnike", rekao je Pajat, dodajući da se SAD nadaju da će pomoći Balkanu do sledeće zime, zbog zavisnosti regiona od ruskih energenata.

Dejvid De Falko, zamenik pomoćnika sekretara za trgovinu SAD, izjavio da američke kompanije prepoznaju povezanost Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope i da ima dosta potencijala.

"Privatni sektor nam pomaže da shvatimo koje su opcije, pogotovo mlađe generacije imaju neka očekivanja, kao i kod vas. Moramo da slušamo i civilno društvo", naveo je De Falko.

"Imali smo događaj u Beogradu, gde je svih šest zapadnobalkanskih država, sa kompanijama, tamo bilo predstavljeno. Biznis želi da bude u regionu. Sve više biznisa želi da dođe u region. Doveo sam 27 kompanija sa sobom i sektore koji su oni tražili su najmoderniji. I tu ima mogućnosti, kada pričamo o lancu dostave, o dodatnim vrednostima, o poslovima i napretku, ima mnogo prilika", kaže ovaj američki zvaničnik.

Jedan od organizatora ove konferencije Saša Toperić, izvršni potpredsednik Transatlanske mreže liderstva navodi da je uvek za region dobro da ima neko prisustvo u Vašingtonu, kao i da čuje poruke o ulasku u EU i o strateškim energetskim odlukama.

"Diversifikacija samog sektora je u interesu svih građana i zemalja Zapadnog Balkana. Na kraju - sajber sikjuriti, to jeste problem, koji regija tek treba bolje da osvesti, to je problem sa kojim treba tek da se uhvatimo svi u regiju u koštac, jer to će biti, po meni, način na koji će se određene strateške politike Kine, Irana, Rusije i drugih faktora koji nisu za neke projekte translantskih i evropskih integracija, još više održavati u regiji", rekao je Toperić za Glas Amerike.