Nenadić: Za inostrano lobiranje nužna javna nabavka

"Srbija je tek nedavno uredila oblast lobiranja koje se sprovodi isključivo u Srbiji", kaže u razgovoru za Glas Amerike Nemanja Nenadić - programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija.

Sa Nenadićem smo razgovarali nakon što je Glas Amerike imao uvid i objavio dokument iz koga se vidi da je Vlada Srbije angažovala kompaniju "Kliri Gotlib Stin i Hamilton LLP" (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP) da lobira za nju u Vašingtonu.

Kad je reč o lobiranju koje Srbija preduzima u svetu za ispunjavanje nekih svojih interesa, Nenadić ukazuje da u toj oblasti ne postoje neka posebna pravila.

"U odsustvu nekih posebnih pravila, mogla bi se primeniti isključivo opšta pravila o javnim nabavkama. Tako da, ma koliko to čudno zvučalo, ukoliko bi Srbija želela da angažuje neku stranu firmu za obavljanje ovakvih poslova pred donosiocima odluka u Briselu, Vašingtonu ili negde drugde, morala bi da sprovede neki od postupaka javne nabavke. Da li bi to bio otvoreni postupak, da li bi bio pregovarački, ili šta drugo - to je opet stvar koja bi se videla od slučaja do slučaja", kaže za Glas Amerike Nenadić.

Uz podsećanje da kosovski Albanci već godinama, možda i decenijama unazad aktivno angažuju lobiste i lobi organizacije u Sjedinjenim Državama, ostaje pitanje da li je i Srbija trebalo da pokuša i ranije da svoje interese pokuša da ostvari lobiranjem u svetskim centrima u kojima se donose odluke. Nemanja Nenadić kaže da je teško govoriti o tome u nedostatku važnih informacija.

"Sudeći po tome što smo imali veoma često neke odluke koje nisu išle na korist Srbiji, moglo bi se post festum zaključiti da bi bilo možda bolje da smo pokušali da te odluke sprečimo, ili utičemo na donosioce - i angažovanjem lobista. Ali, koliko bi ti imalo efekta - to je zaista veoma teško proceniti, i kakvu god odluku Vlada da donese po tom pitanju, ono će uvek moći da bude predmer osporavanja", kaže Nenadić.

Kada se govori o cenama koje se plaćaju za lobiranje, Nenadić ističe da je najuputnije porediti "slično sa sličnim", odnosno koliko koštaju neke druge aktivnosti koje država preduzima, jer, kako kaže, "svoju cenu ima i angažovanje diplomatije ili možda davanje nekih ustupaka predstavnicima drugih država koje će onda učiniti nešto za korist Srbije".

"Možda je ponekad suma koja se izdvoji za lobiranje, ukoliko to ima efekta kod donosilaca odluke, i nije previsoka", kaže na kraju Nenadić.