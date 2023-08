Legende repa o prvim hitovima muzičkog pokreta koji traje pola veka

Da li se sećate prve rep pesme koju ste čuli? Vaši omiljeni di-džejevi se sigurno sećaju. Dok hip-hop slavi 50 godina postojanja, Asošijeted Pres je pitao neke od najpopularnijih predstavnika žanra da se sete kako su se osećali kada su prvi put čuli rep i na koji način je ovaj pokret uticao na njih. U intervjuima sa rep legendama, mnogi si naveli da je prva rep pesma koju su čuli "Rapper's Delight" Šugarhil Genga.

Koreni hip-hopa su otkriveni 1973. u Bronksu, a trebalo je nekoliko godina pre nego što je “Rapper’s Delight” otkrio rep muziku široj publici. Slede priče repera koji su zavoleli ovaj žanr skoro u isto vreme kada se ovaj hit pojavio.

Čak Di (Chuck D)

Dok je bio na univerzitetu Adelfi, Čak Di je krenuo na binu da zabavi publiku sa pesmom Šika "Good Times" (Chic), na žurci 1979. Bar je mislio da će to da uradi. Uzeo je mikrofon, kad je čuo drugačiju verziju pesme. I to je trajalo i trajalo, čitavih 15 minuta.

"Uzeo sam mikrofon da razvalim, i odjednom čujem neki tekst, počinjem da samo otvaram usta. Ide tekst i to traje možda 20 minuta", kaže Čak Di, član benda Pablik Enemi (Public Enemy), čiji je hit Fight The Power jedna od najvažnijih himni hip-hopa.

"Kada je sve bilo gotovo, svi su mi čestitali kako sam uspeo da repujem tako dugo. Tada je cela fora bila u tome koliko dugo možeš da repuješ. Otišao sam do di-džeja i video sam na ploči da je pisalo da je to "Rapper’s Delight". Pomislio sam kako su napokon uspeli. Celo leto su pričali kako će uspeti to da snime. Mislio sam da nema šanse. Kako može rep da bude hit? Nisam to mogao da zamislim. Niko nije mogao da zamisli. I onda se desilo!", kaže Čak Di za AP.

Bid Dedi Kejn (Big Daddy Kane)

Sa 12 godina, Big Dedi Kejn možda nije mogao da se seti svih domaćih zadataka, ali je totalno znao svaku reč pesme pokojnog Džimija Spajsera iz 1980. godine "Adventures of Super Rhymes", jednu od prvih hip-hop pesama ikad snimljenih u studiju.

Kejn jeste prvo čuo “Rapper’s Delight” ali mu se Spajserovih 15 minuta pesme ipak najviše dopadalo.

"Kada je izašla pesma, samo način na koji je Spajser ispričao priču o Aladinu i Drakuli, baš je bilo super", naveo je on.

Kvin Latifa (Queen Latifah)

Za nju je ovaj hit bila prva rep pesma koju je, kao i mnogo drugi, čula i zapamtila dok je odrastala u Njuarku u Nju Džersiju. Ipak, najvažnija joj je pesma koju je čula 1982, "Planet Rock" Afrika Bambate i Sol Sonik Forsa (Afrika Bambaattaa and the Soul Sonic Force). Mnogi zaboravljaju da je ova glumica koja je nominovana za Oskara i glumi i mnogim serijama, zapravo započela kao reperka sa hitovima kao što su “U.N.I.T.Y." i “Just Another Day.”