Koronavirus u Srbiji: Novozaraženih 276, preminulo pet pacijenata

U poslednjih 24 sata, do petka u 15 sati, prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji je registrovano 276 novoobolelih od koronavirusa, tako da je ukupan broj inficiranih sada 9.922 osobe. Preminulo je pet pacijenata, što je ukupan broj preminulih od početka epidemije podigao na 625.

Kako je saopštio Krizni štab, tokom protekla 24 časa hospitalizovano je 230 osoba, dok su sa lečenja otpuštena 382 pacijenta.

Na respiratorima se nalazi 118 pacijenata.

Od početka pandemije korona virusa u Srbiji je testirano 733.059 građana, a zabeleženo je 27.608 slučajeva bolesti Kovid 19.

Vučić: Obolelih za 2.000 manje nego pre 10-15 dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u petak da je sada vreme za još veću odgovornost i ozbiljnost u pristupu infekciji Kovid 19, iako je jutrošnji podatak da je u bolnicama 3.519 lica, ili za oko 2.000 manje nego pre 10-15 dana, što najbolje govori koliko je situacija poboljšana.

Vučić je, na konferenciji za novinare, upozorio da i dalje nije vreme za opuštanje, i da svi treba da budu još odgovorniji i ozbiljniji.

Za nas je važno da imamo svakodnevno smanjenje procenta obolelih, objasnio je Vučić i dodao da je najveći broj umrlih starije životne dobi.

On je, kako prenosi FoNet, rekao i da će dve kovid bolnice u izgradnji, u Kruševcu, čija izgradnja počinje u ponedeljak i Beogradu, biti multifunkcionalne, primaće i bolesnike sa drugim vrstama bolesti, ne samo kovid, a to je važno i zbog priprema za jesen, kada dolazi do epidemije gripa i verovatno drugog talasa pandemije.

Važno je da se brine o lekarima i medicinskim sestrama, rekao je Vučić i naglasio da jedan broj njih zbog umora mora da dobije odmor, makar sedam dana.

Govoreći o stanju u zdravstvu, on je ukazao da je ono sada tri do četiri puta snažnije nego pre 10 godina, i da se obnavljaju bolnice, a na Onkološkom institutu po prvi put nema listi čekanja za lečenje karcinoma dojke.