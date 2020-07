Kon: I dalje nerazumevanje situacije

U Beogradu treba da bude otvorena još jedna kovid bolnica, kapaciteta 125 ležajeva, izjavio je u utorak epidemiolog Predrag Kon i ocenio da, kada su mere u pitanju, postoji reakcija stanovništva u gradskom prevozu i zatvorenim prostorima, ali da ima okupljanja mladih, što teško može da se spreči i još je utisak o nerazumevanju situacije.

Beograd je eksplozivno mesto za taj virus, ali tu su i situacije u Vranju, Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, a sada imamo je Leskovac, rekao je Kon za TV Pink.

"Imamo proglašenu vanrednu situaciju u velikom broju gradova. Jasno je da je zdravstveni sistem prenapregnut i da je pod velikom tenzijom i preduzima se sve što je neophodno u ovom trenutku, a to su ta proširenja kapaciteta, preraspodela...", rekao je Kon i dodao da je sve to jedan veliki napor.

Izjavio je da je najvažnije da masku nose oni koji su bolesni: "U ovoj situaciji kada je virus u cirkulaciji, jedini ispravni način je da se smanji prenošenje je ako je svi nose" izjavio je Kon.

"Ako ne znamo tačno ko je zarazan, jedini način je da je nose svi. Ako hronični bolesnici i stariji od 65 samo nose maske, onda oni sebe štite samo 30 odsto", istakao je Kon i naglasio jedino kada i jedni i drugi nose maske, da je onda zaštita 99 odsto.

Imate mesta gde nema zaraženih, a sada ćemo im tražiti da nose maske i to je teško komunicirati, ali to je preventiva, dodao je on.

Privatnici: Brane nam da testiramo

Ascijacija privatnih zdravstvenih ustanova tvrdi da je u proteklih mesec dana zdravstvena inspekcija posetila više privatnih laboratorija, upozoravajući ih na zabranu testiranja na korona virus, dok su distributeri testova na Kovid 19 dobili zabranu da prodaju testove privatnim laboratorijama.

To je u suprtnosti, navodi dnevnik Danas, sa izjavom premijerke Ane Brnabić koja je rekla da je privatnim laboratotijama dozvoljeno da rade serološke testove, ali da one nisu pokazale interesovanje da se uključe u PCR testiranje.

Iz Asocijacije tvrde da su nezvanično dobili infrmaciju da je Vlada Srbije donela zaključak kojim se omogućuje RFZO da stavi u prodaju serološke testove, ali da ništa zvanično još nisu dobili.

Oni navode da su do sada uputili nekoliko inicijatva da se privatna praksa uključi u testiranje građana, da je održan nekoliko sastanka sa medicinskim delom Kriznog štaba, a sve je stalo kod potisivanja. Sva komunikacija na ovu temu je stopirana pre četiri nedelje, navode u Asocijaciji.