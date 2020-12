Janković: Nova godina važan ispit, velika okupljanja rizična

U Srbiji je do sada ukupno registrovano 331.775 zaraženih koronavirusom, a umrlo je 3.119 ljudi. Na bolničkom lečenju je 9.366 pacijenata, a na respiratorima je 283.

Vlada Srbije usvojila je nove mere, pa će ugostiteljski objekti 31. decembra i 1. januara raditi do 18h, dok prodavnice mogu da rade do 20h. Svim ostalim danima, sve ostaje otvoreno do 20h i tako će biti do 11. januara.

Zabranjeno je i okupljanje više od pet osoba, a članovi Kriznog štaba apelovali su na građane da se ne okupljaju u većem broju ni na privatnim proslavama.

Imunolog Srđa Janković je ocenio da bi svako okupljanje više od pet osoba moglo da dovede do toga da nova godina počne pogoršanjem epidemiološke situacije.

On je za RTS ocenio da su okupljanja i dalje rizična jer se virus prenosi, bez obzira na to što broj novozaraženih opada. Podsetio je i da su bolnice i dalje pune i da je broj preminulih veliki.

Janković je ocenio da je dobro što je vakcinacija počela, ali da je još rano govoriti o kolektivnom imunitetu, te da je najbolja zaštita sprečavanje zaražavanja i obolevanja.

Mediji: Stigla ruska vakcina

Kako prenosi RTS, u Srbiju je stiglo 2.400 doza ruske vakcine Sputnjik V, a vakcinacija se očekuje početkom naredne godine.

Državni sekretar ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da će ruska vakcina biti u upotrebi odmah posle Nove godine, jer je potrebno dan-dva za uvoznu dozvolu i sertifikat za upotrebu, prenosi Fonet.

Prema planu vakcinacije, prvo će biti vakcininsatni korisnici staračkih domova, potpom zdravstveni radnici, pa zaposleni u prosveti, slede vojska, policija i ostali državni službenici, i na kraju hronični bolesnici.

U Srbiji je trenutno u upotrebi samo Fajzer/Bajontek vakcina protiv Kovida 19.