Epidemiološkinja: Rešenje za novogodišnju noć u Srbiji - policijski čas

Širom sveta, stručnjaci upozoravaju na opasnost od povećanog broja obolelih posle božićnih i novogodišnjih praznika. U Srbiji za sada nema najave novih restrikcija, ali je pitanje koliko će građane i zdravstveni sistem koštati proslava Nove godine ako se bude slavilo kao da nema pandemije?

Iako su u Srbiji na snazi mere prema kojima svi objekti sem prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi rade do 17h i ne rade vikendom, i zabranjeno je okupljanje više od pet osoba, na nekoliko internet stranica, restorani, klubovi, hoteli u Beogradu reklamiraju najluđu noć sa koncertima, večerom, pićem.

Da li će Krizni štab doneti nove mere za praznike nije poznato, jer članovi tog tela nisu odgovorili na pitanja Glasa Amerike. Imunolog Srđa Janković je na TV Pink apelovao na građane da Novu godinu dočekaju u krugu porodice i upozorio da će, ako bude žurki, početak naredne godine biti još gori.

"Krizni štab je komentator pandemije"

Epidemiološkinja Ivana Prokić, članica udruženja Ujedinjeni protiv kovida koja živi i radi u Roterdamu, za Glas Amerike kaže da, pošto se aktuelne mere ne sprovode, proslava Nove godine ne bi smela da se dozvoli.

"Ne radi se o tome da neko ne želi da se veseli, cele godine sedimo kod kuće, ali za jednu Novu godinu ako možemo da spasimo živote ljudi i zdravstveni sistem, mislim da je to jeftina cena za platiti...Nije mi jasno da li ti klubovi, hoteli, misle da će do tada mere biti popuštene, pa u toj nadi prodaju karte, ili stvarno planiraju to da organizuju? To je neodgovorno od strane tih hotelijera, Kriznog štaba i države što to dozvoljava. Krizni štab se ponaša sve vreme kao komentator pandemije, izađu, kažu brojeve i to je to. Ne sprovode svoje mere, nisu dosledni, kontradiktorni su međusobno i ne objašnjavaju mere ljudima".

Prokić upozorava da se, u situaciji kada jedna osoba može da zarazi pet ili šest drugih, i privatne žurke mogu posmatrati kao događaji super širenja virusa. Pošto smatra da država nije u stanju sve da kontroliše, predlaže strogu meru.

"Ja mislim da je jedina preostala mera da se napravi policijski čas za tu noć. Znači, od popodne šest sati do ujutru, eventualno da se ponovi za reprizu jer će ljudi onda da izađu dan kasnije. Prosto da se spreči bar deo privatnih žurki, okupljanja, ovih dočeka i tako dalje. Prosto, iz neke nemoći i neorganizovanosti države, to vidim kao jedino rešenje".

Epidemiolog Predrag Kon je upozorio da će se desiti "eksplozija" ako se građani budu ponašali kao da se ništa ne dešava.

Ako se ništa ne preduzme, treba očekivati porast broja obolelih i dodatno punjenje kovid bolnica, što će se odraziti i na non kovid pacijente za kojih će biti sve manje bolničkih kapaciteta, upozorava članica Ujedinjenih protiv kovida.

"Mi ne možemo dovoljno brzo sagraditi nove bolnice, čak i da probamo, da bismo primili sav taj nalet pacijenata, koliko bi pomogla jednostavna preventivna mera mesec dana pre toga."

Prokić navodi da bi već sada trebalo odrediti uslove za ulazak državljana Srbije iz inostranstva, jer se očekuje veći priliv uoči praznika. Mediji su preneli da će o tome do kraja nedelje raspravljati i Krizni štab, ali Glas Amerike nije dobio potvrdu te informacije u Vladi.

Telefonska trijaža za rasterećenje kovid ambulanti

Ujedinjeni protiv kovida su još 14. oktobra Ministarstvu zdravlja poslali spisak predloga koji bi se mogli primeniti u borbi protiv pandemije.

Među njima je i sistem telefonske trijaže pacijenata, za koji epidemiološkinja Ivana Prokić kaže da bi mogao da reši problem redova ispred kovid ambulanti.

"Mladi ljudi dolaze sa sve težom kliničkom slikom, ali nije razlog što je virus ojačao sada, isti je, nego što ne stižu do zdravstvene nege na vreme jer je primarna praksa prebukirana, kovid ambulante su prepune, ne mogu ljudi da stignu da se prelgedaju, stoje na zimi satima bolesni, a ni lekari više ne mogu da izdrže."

"Mi smo izbacili predlog telefonske trijaže, da svako ko hoće da dođe do lekara prvo mora da pozove kol centar koji ne bi bio jedan broj epidemiologa, nego veliki kol centar na koji bi se javljali mladi lekari, studenti, koji bi se prethodno obučili, mi smo spremili i materijal za obuku za te lekare. Oni bi kroz pitanja ustanovljavali rizik od teže kliničke slike i onda savetovali pacijentima da idu u kovid ambulantu na pregled, ili na određenu lokaciju na testiranje koja bi bila odvojena da se ne mešaju zdravi i bolesni, ili da idu u bolnicu tu i tu. I tako bi se rešio problem redova ispred kovid ambulanti.

Iako su predloge poslali pre skoro dva meseca, od nadležnih nisu dobili nikakav odgovor. Zbog čega država ne sluša Ujedinjene protiv kovida?

"Mi se stalno to pitamo, iskreno. Da li je moguće, dokle to ide i koliko ljudi mora da umre, pa da vi kažete, dosta smo se igrali, dajte da uzmemo sve moguće raspoložive ideje, da skupimo svu struku na jedno mesto i nađemo najbolje rešenje. To se u Srbiji ne dešava jer dijalog kao pojam ne postoji. U nauci, društvu, svuda. Bilo koje kontra mišljenje koje date se shvata kao napad na državu", zaključuje Ivana Prokić.