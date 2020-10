Krizni štab: Od četvrtka radno vreme svih ugostiteljskih objekata do 23h

Krizni štab doneo je odluku da pooštri mere kada je reč o radnom vremenu ugostitljeskih objekata, pa će svima biti dozvoljeno da rade do 23h - uključujući i one koji imaju baštu i koji su do sada mogli da rade duže.

Ta mera stupiće na snagu u četvrtak, rekla je članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević, prenosi N1.

Ona je rekla da je poslednjih dana došlo do blagog porasta broja zaraženih, posebno u Beogradu, te da je ključni momenat da se poštuju mere, nose maske u zatvorenom i da se izbegava okupljanje u velikom broju.

U zatvorenom prostoru je dozvoljeno okupljanje maksimalno 30 osoba. Takođe, nošenje maske je obavezno u svim zatvorenim prostorijama, kao i na otvorenom gde nije moguće držati distancu.

Kisić Tepavčević je najavila da će se poštovanje mera strože kontrolisati u narednom periodu.

U Srbiji je registrovano više od 34 hiljade zaraženih koronaviursom, a od početka pandemije umrlo je 757 ljudi, navodi se na sajtu covid19.rs