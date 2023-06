SAD upozoravaju na sve veću agresivnost Kine

Sekretar za odbranu Lojd Ostin izjavio je u četvrtak da je "nesrećno" što je Kina odbila zahtev da se Ostin i njegov kineski kolega Li Šangfu sastanu dok obojica prisustvuju dijalogu Šangri-La u Singapuru.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa japanskim ministrom odbrane Jasukazom Hamadom tokom posete Tokiju, Ostin je rekao da bi pozdravio "svaku priliku za angažovanje sa liderima" i da veruje da ministarstva odbrane treba da imaju otvorene kanale komunikacije.

Ostin je izjavio da zemlje sa "značajnim mogućnostima" treba da razgovaraju međusobno kako bi rešile krizu i sprečile da situacija izmakne kontroli.

Neodržavanje sastanka američkih i kineskih zvaničnika odbrane dolazi u vreme zahlađenih odnosa koji su uključivali američko obaranje kineskog špijunskog balona, napetosti oko podrške SAD Tajvanu, kao i ono što su SAD nazvale "nepotrebno agresivnim" presretanjem američkog vojnog aviona od kineskog borbenog aviona.

Ministar Hamada je izjavio da su se on i Ostin složili da blisko sarađuju na izazovima koje predstavlja Kina i da je važno održati iskren dijalog sa Kinom.

Hamada je takođe rekao da će Japan i SAD sarađivati sa Južnom Korejom u zajedničkim naporima protiv, kako je rekao, provokativnih akcija Severne Koreje.

Njegov komentar je došao dan nakon neuspeha severnokorejskog lansiranja špijunskog satelita. Rezolucije Saveta bezbednosti UN zabranjuju Severnoj Koreji da koristi tehnologiju balističkih projektila.

Ostin je severnokorejski nuklearni i raketni program nazvao "opasnim i destabilizujućim." On je rekao da će SAD preduzeti sve neophodne mere da obezbede svoju domovinu i odbrane svoje saveznike.

Američki zvaničnici za odbranu upozorili su na "alarmantno povećanje" broja agresivnih presretanja koja preduzimaju kineski vojni avioni i brodovi. Poslednji takav slučaj bio je blizak susret kineskog lovca i američkog vojnog aviona u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Južnog kineskog mora prošle nedelje.

Takva "rizična" presretanja imaju "potencijal da izazovu nebezbedan incident ili pogrešan proračun", izjavila su dvojica zvaničnika američke odbrane koji su govorili o incidentu pod uslovom anonimnosti.

U utorak, SAD su objavile snimak, kako su navele, nepotrebno agresivnog manevra kineskog pilota tokom presretanja američkog vojnog aviona RC-135, koje se dogodilo 26. maja.

Kineski pilot "leteo je direktno ispred i u krugu od oko 120 metara od nosa RC-135, primoravajući američke avione da lete kroz turbulencije", izjavio je portparol Indo-Pacifičke komande, koja nadgleda američku vojnu aktivnost u regionu.

Portparol je rekao da je američki avion "sprovodio bezbedne i rutinske operacije iznad Južnog kineskog mora u međunarodnom vazdušnom prostoru, u skladu sa međunarodnim zakonom" kada je došlo do presretanja.

U saopštenju, Indo-PACOM je pozvao sve zemlje da bezbedno koriste međunarodni vazdušni prostor u skladu sa međunarodnim zakonom, dodajući da će Sjedinjene Države "nastaviti da lete, plove i rade – bezbedno i odgovorno – gde god to međunarodno pravo dozvoljava."

Kina okrivljuje Ameriku

Portparol kineskog ministarstva inostranih poslova, Mao Ning u sredu je okrivio SAD za incident, rekavši da je avion "izbliza izviđao Kinu što je ozbiljno ugrožavalo suverenitet i bezbednost Kine."

"Sjedinjene Države moraju odmah da prestanu sa takvim opasnim provokacijama", naveeo je Mao.

Međunarodni sud u Hagu zaključio je da Kina nema istorijsko pravo nad Južnim kineskim morem, ali je Peking ignorisao tu odluku.

SAD često sprovode operacije u tom moru i iznad njega da bi osporile teritorijalne tvrdnje Kine i drugih, kao i da bi promovisale slobodan prolaz kroz međunarodne vode, preko kojih se preveze polovina proizvoda za trgovinu na svetu, što svake godine vredi hiljade milijardi dolara.

Peking tvrdi polaže pravo na sve u Južnokineskom moru, dok Bruneji, Malezija, Filipini, Tajvan i Vijetnam takođe tvrde da im pripadaju određena ostrva.