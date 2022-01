Još jedan njujorški tužilac odustao od tužbe protiv bivšeg guvernera

Bivši guverner Njujorka Endru Kuomo neće biti krivično gonjen povodom još jedne žalbe za neprilično dodirivanje saradnice, nakon što je tužilac u Olbaniju saopštio da odustaje od slučaja jer nema dovoljno dokaza.

Tri dana pre nego što je bivši guverner, demokrata Kuomo trebalo da se pojavi pred sudom, okružni tužilac suda u Olbaniju zatražio je da se odbaci krivična žalba koju je okružni šerif podneo u oktobru.

“Smatramo da je žalba kredibilna, i podnosioci žalbe su sarađivali sa nama, ali nakon što smo razmotrili sve dostupne dokaze, zaključili smo da ne možemo da dokažemo svoj slučaj na sudu” saopštio je okružni tužilac Olbanija Dejvid Soares, demokrata, koji je dodao da su ga optužbe “duboko uznemirile”.

Izjavio je da jedino kancelarija tužioca ima teret da dokaže elemente zločina tako da se otkloni sumnja da li se prestup zaista dogodio.

Kuomo, koji odlučno demantuje optužbe za dodirivanje saradnice, nije odmah komentarisao vest, koju je prvo objavio Tajms Junion iz Olbanija.

Saradnica, koja nije imenovana u žalbi, sama se predstavila javnosti kao Britani Komiso. Bila je jedna od njegovih asistenktinja pre nego što jep odneo ostavku zbog optužbi za seksualne prestupe u avgustsu.

“Komiso nema kontrolu nad tim da li će tužilaštvo podići krivičnu optužnicu. Ona nad tim nema uticaj”, rekao je njen advokat Brajan Premo u saopštenju u ponedeljak.

“Jedina stvar gde ima moć je njena odluka da nastavi da govori istinu I traži pravdu u odgovarajućoj građanskoj parnici, što će I učiniti u doglednno vreme”, rekao je.

Komiso tvrdi da joj je Kuomo zavukao ruku u bluzu i zgrabio za grudi kada su bili sami u kancelariji u guvernerovoj kući u Olbaniju krajem 2020.

Njeno svedočenje je uključeno u izveštaj koji je u avgustu objavila državna tužitelja, demokrata Letiša Džejms, u kome je zaključeno da je Kuomo seksualno uznemiravao 11 žena.

Guverner je podneo ostavku nedelju dana posle objavljivanja izveštaja, koji je kritikovao kao netačan i neobjektivan.

“I ja i on smo znali da to nije u redu”, rekla je Komiso istražiteljima u kancelariji državne tužiteljke. “Ni na koji način ja to nisam podstakla niti izazvala, nisam to želela.”

Kuomo je istražiteljima rekao da je morao da “potpuno siđe s uma da tako nešto uradi”.

“Bila bi potpuna ludost dodirivati grudi jedne žene i stvoriti situaciju da može da dođe do takve optužbe”, rekao je Kuomo.

Prethodno je dvoje tužilaca u Njujorku odvojeno saopštilo da neće podizati optužnice povodom tvrdnji nekoliko drugih žena, iako su dodali da su njihove tvrdnje “kredibilne.”