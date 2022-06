Ambasadorka SAD u Kijevu za Glas Amerike: Prvi cilj je pomoć Ukrajini u odbrani od ruske agresije

“Treća važna stvar je obezbeđivanje da humanitarn pomoć, posebno ona koju finansiraju Sjedinjene Države, stigne do ljudi kojima je najpotrebnija - posebno u zonama sukoba. Važno je i nadzirati znatne količine američke pomoći ovde u Kijevu. Veliki su izazovi pred svima nama i mi smo odlučni i spremni da odgovorimo na njih”, precizirala je u američka ambasadorka u Ukrajini Bridžet Brink.

Brink: Postoje odavno uspostavljeni sistemi kontrole celokupne pomoći koju pružamo – uključujući i onu iz oblasti bezbednosti. Obavljamo naš deo posla ovde u Kijevu i sarađujemo sa ukrajinskim Ministarstvom odbrane i drugim resorima Vlade u vezi sa tim. Uverena sam da ćemo uspeti u tome.

Glas Amerike: Da li je imenovan neki vid specijalnog izaslanika koji bi nadgledao podršku koju Sjedinjene Države daju Ukrajini?

Brink: To ćemo sprovoditi preko naše ambasade – time će se baviti deo osoblja u čijoj će to biti nadležnosti. To specifično osoblje biće posvećeno ostvarenju tih ciljeva.

Glas Amerike: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na neki način je nagoveštavao da Sjedinjene Države ne pružaju dovoljno pomoći – ili ona stiže prekasno. Kakav je vaš komentar na to?

Brink: Rekla bih da smo od početka rata, pa i pre, bili potpuno usredsređeni da Ukrajina što prije dobije potrebno oružje. I to je zapravo ono na šta sam najviše usredređena od kada sam došla. Mislim da je bilo nekih problema na početku. Ovde sam kako bih se uverila da sve što radimo predstavlja direktnu podršku Ukrajincima na prvim linijama fronta i pomaže Ukrajini da osnaži položaj na bojnom polju. Verujemo i da će joj to pomoći da ojača pregovaračku poziciju u momentu kada to bude bilo potrebno.