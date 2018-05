Igor Kokoškov za istoriju - srpski stručnjak preuzima Finiks

Srpski košarkaški stručnjak Igor Kokoškov postigao je dogovor sa Finiks Sansima da preuzme tim iz Arizone po završetku sezone, što znači da će ući u istoriju NBA lige kao prvi čovek koji nije rođen ili odrastao u Severnoj Americi, kome je poverena uloga glavnog trenera jednog NBA tima.

Dve strane su prema izvorima bliskim NBA ligi postigle sporazum o trogodišnjoj saradnji, koja će početi čim Juta, u kojoj je Kokoškov trenutno prvi pomoćnik, završi sezonu.

"Džezeri" trenutno igraju seriju polufinala Zapada protiv Hjustona, a posle večerašnje pobede u Teksasu - 116:108, preuzeli su prednost domaćeg parketa. Trenutno je 1-1 u seriji, a 3. i 4. utakmica igraju se u Solt Lejk Sitiju.



Generalni menadžer Sansa Rajan Mekdonau sastao se sa Kokoškovimu Hjustonu, pred prvu utakmicu polufinala Zapada, i vrlo brzo mu ponudio ugovor, saznaje ESPN. Finiks je sezonu završio sa najgorim skorom u ligi - 21 pobedom i 61 porazom, i čeka ih velika reorganizacija, sa mnogo mladih igrača i zvezdom tima Devinom Bukerom.

Kokoškov je u NBA ligi već 18 godina kao pomoćnik, a tu funkciju je obavljao i u Sansima od 2008. do 2013.

Trener Jute Kvin Snajder, koji je Kokoškovu dao prvi posao u SAD, kada je vodio Univerzitet Mizuri, 1999. godine i generalni mendažer tima iz Solt Lejk Sitija više puta su isticali veliku ulogu Kokoškova u razvoju mladih igrača Džeza.

Kokoškov je prošle godine osvojio titulu prvaka Evrope sa selekcijom Slovenije, koju su na parketu predvodili NBA All-Star Goran Dragić i Luka Dončić, za kojeg se očekuje da će biti jedan od prva tri pika na predstojećem draftu, a Sansi se možda imati priliku da ga izaberu.

Dragić, koji je igrao za Finiks, kada je Kokoškov bio pomoćnik, a sad predvodi Majami, među prvima mu je čestitao preko Tvitera.

Kokoškov je bio prvi Evropljanin u stručnom štabu jednog NBA tima, kada su ga 2000. angažovali Los Anđeles Klipersi, osvojio je šampionsku titulu kao član stručnog štaba Detroita 2004, sa kojim je učestvovao i na All-Star utakmici.

Kokoskov became a U.S. citizen in 2010 in a ceremony on the Suns' court.