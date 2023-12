Lista 25 najčitanijih članaka na Vikipediji u 2023. godini

Tekstovi Vikipedije na engleskom jeziku su ove godine imali više od 84 milijarde pregleda, prema podacima Fondacije Vikimedija, neprofitne organizacije koja stoji iza besplatne, javno uređivane onlajn enciklopedije. Najpopularniji članak je bio o tehnologiji ChatGPT.

Od pokretanja prije nešto više od godinu dana, ChatGPT - četbot kompanije Open AI baziran na vještačkoj inteligenciji - je naglo dobio pažnju javnosti, a ta tehnologija sve više ulazi u sfere društva, od škola, preko pravosuđa, do religije. Četbot je takođe doprinio sve raširenijoj debati o prednostima i opasnostima generativne vještačke inteligencije. Brojne od tih informacija su dokumentovane na stranici Vikipedije posvećenoj ChatGPT-u.

Drugi najčitaniji članak na Vikipediji u 2023. godini bila je godišnja lista umrlih, koja iz godine u godinu bilježi veliku posjećenost – 2022. je bila na četvrtom, a 2021. godine na prvom mjestu. Ove godine, veliku čitanost su imali i pojedinačni članci o poznatim preminulim osobama, uključujući Metjua Perija i Lizu Mari Prisli.

U međuvremenu, dugo očekivano Svjetsko prvenstvo u kriketu 2023. zauzelo je treće mjesto — a među 25 najčitanijih tekstova bila su još čak tri teksta o tom sportu, uključujući i onaj o indijskoj Premijer ligi, na četvrtom mjestu. To je prvi put da su sadržaji posvećeni kriketu dospjeli na listu koju Vikimedija objavljuje od 2015. godine.

Vikimedija je saopštila da se ove informacije odnose na podatke o čitanosti zaključno sa 28. novembrom 2023. godine. Konačni podaci za 2023. će biti objavljeni 3. januara 2024.

Zemlje iz kojih se u ovoj godini najviše ulazilo na tekstove na engleskoj Vikipediji su: SAD (33,2 milijarde pregleda), Ujedinjeno Kraljevstvo (9 milijardi), Indija (8,48 milijardi), Kanada (3,95 milijardi) i Australija (2,56 milijardi).

U nastavku slijedi lista od 25 najčitanijih članaka na Vikipediji na engleskom u 2023:

1. ChatGPT: 49.490.406 pregleda

2. Deaths in 2023 (Umrli u 2023.): 42.666.860

3. 2023 Cricket World Cup (Svetski kup u kriketu 2023): 38.171.653

4. Indian Premier League (Premijer liga Indije): 32.012.810

5. Oppenheimer (film): 28.348.248

6. Cricket World Cup (Svetski kup u kriketu): 25.961.417

7. J. Robert Oppenheimer (osoba): 25.672.469

8. Jawan (film): 21.791.126

9. 2023 Indian Premier League (Indijska premijer liga 2023): 20.694.974

10. Pathaan (film): 19.932.509

11. The Last of Us (TV serija): 19.791.789

12. Taylor Swift: 19.418.385

13. Barbie (film): 18.051.077

14. Cristiano Ronaldo: 17.492.537

15. Lionel Messi: 16.623.630

16. Premier League (Premijer liga): 16.604.669

17. Matthew Perry: 16.454.666

18. United States (Sjedinjene Države): 16.240.461

19. Elon Musk: 14.370.395

20. Avatar: The Way of Water (film): 14.303.116

21. India (Indija): 13.850.178

22. Lisa Marie Presley: 13.764.007

23. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (film): 13.392.917

24. Russian invasion of Ukraine (Ruska invazija na Ukrajinu): 12.798.866

25. Andrew Tate: 12.728.616