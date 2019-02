Demokrate podnele rezoluciju o ukidanju vanrednog stanja, glasanje u utorak

Demokrate u Predstavničkom domu američkog Kongresa podnele su rezoluciju za ukidanje vanrednog stanja, koje je predsednik Donald Tramp uveo prošle nedelje, kako bi dobio novac za izgradnju zida na američko-meksičkoj granici. Predsedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi najavila je da će to telo u utorak glasati o rezoluciji, o kojoj bi potom trebalo da se izjašnjava i Senat, u kojem većinu imaju republikanci.

Inicijativu demokrate iz Teksasa Hoakina Kastra podržalo je 226 zakonodavaca, od kojih samo jedan republikanac - Džastin Amaš iz Mičigena. Ova odluka mora da prođe prostom većinom u oba doma Kongresa, a u Senatu je dovoljno da najmanje četvoro republikanaca podrži, ako sve demokrate i nezavisni budu prisutni i glasali za. Kada i ako ukidanje vanrednog stanja dođe do predsednika, očekuje se da će on staviti na veto. Posle toga su potrebne dvotrećinske većine u oba doma Kongresa, a to je prilično neizvesno.

Drugi nivo pokušaja da se ukine vanredno stanje je pred sudovima. 16 država tuži Trampa za zloupotrebu predsedniških ovlašćenja.



​“Imaćemo vanredno stanje, tužiće nas na sudu, pa i na federalnom nivou iako to nije mesto, i možda ćemo dobiti neku lošu presudu, pa još koju lošu presudu i onda ćemo da završimo na Vrhovnom sudu, gde ćemo imati fer tretman”, rekao je predsednik Tramp.

Demokrate u Predstavničkom domu podnele su rezoluciju da blokiraju vanredno stanje. Sledeća stanica je glasanje u Senatu, a onda kod predsednika na potpis.

”Tramp pokušava da krši Ustav. Mislila sam da je vanredno stanje za poplave u Ajovi, za požare u Koloradu, uragan na Floridi, ali on on to tako ne vidi. Mislim da će se ovo proglasiti neustavnim“, smatra kanidatkinja za predsedničku nominaciju Demokratske stranke i senatorka iz Minesote Ejmi Klobučar.

Predsednik progalašenjem vanrednog stanja pokušava da dobije dodatnih 6 i po milijardi dolara za zid, pored 1.4 milijarde koje je Kongres odobrio iz drugih izvora. Većina sredstava dolazi od Sekretarijata za odbranu - to je novac namenjen borbi protiv narkotika i za hitne vojne objekte.

“Demokratski predsednik može takođe da proglasi vanredno stanje, tako da zbog ovog presedana koji je napravio predsednik, trebalo bi i republikanci da se zapitaju i zabrinu”, rekla je Nensi Pelosi, predsedavajuća Predstavničkog doma.

Demokrate u Kongresu koriste svoju većinu u jednom domu da bi primorale republikance da ih podrže i zajedno prekinu vanredno stanje. Neki od njih veruju da će pridobiti dovoljno republikanskih glasova. Ali čak i da se to desi, predsednik će uložiti veto.