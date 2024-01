Dečak od 13 godina prvi na svetu "razvalio" Tetris

Video igra Tetris u kojoj padaju kockice, napokon je naletela na prvog igrača koji je zvanično i bukvalno razvalio igricu. On ima samo 13 godina i zove se Vilis Gibson, zvani „Blue Scuti“ u svetu igara .

On je stigao do onoga što igrači nazivaju "ubijenim" ekranom, tačke u kojoj kod Tetrisa greši i samim tim ruši se igra. To možda ne zvuči kao velika pobeda za svakoga ko misli da se računaju samo visoki rezultati, ali to je veoma poželjno dostignuće u svetu video igara, gde se rekordi postavljaju i teranjem hardvera i softvera do njihovih granica, i više.

To je takođe velika stvar za igrače Tetrisa, koji su mnogi dugo smatrali nepobedivim. Delom je tako zato što igra nema skriptovan završetak, pošto oblici od četiri bloka samo nastavljaju da padaju bez obzira koliko ste dobri u slaganju u redove koji nestaju. Najbolji igrači su nastavili da pronalaze načine da produže pobedničke nizove ostajući u igri kako bi dostigli sve više i više nivoe, ali na kraju ih je igra pobedila, prenosi AP.

Tako je bilo sve dok Vilis nije uspeo 21. decembra da "ubije" ekran na nivou 157, što svet igara uzima kao pobedu nad igrom, nešto na liniji guranja softvera preko sopstvenih granica.

Kreatori Tetrisa se slažu.

"Čestitam "Blue Scuti" na postizanju ovog izuzetnog dostignuća, podviga koji prkosi svim unapred zacrtanim granicama ove legendarne igre", rekla je izvršna direktorka Tetrisa Maja Rodžers u izjavi. Ona je napomenula da će Tetris ove godine proslaviti 40 godina postojanja i nazvala Vilisovu pobedu monumentalnim dostignućem.

Bio je to veoma dug put. U početku, ljudi koji su igrali Tetris nisu ni znali kako da dođu do ovih viših nivoa, rekao je Dejvid Mekdonald, jutjuber koji igra igrice i koji godinama prati industriju igara.

„Oni su jednostavno bili zaglavljeni na nivoima 20, 30, jer jednostavno nisu znali tehnike za dalje. Nivo 29 predstavljao je posebno tešku prepreku blokovi počinju da padaju brže nego što igrač može da reaguje", objašnjava on.

Na kraju su igrači pronašli načine da ostvare napredak, kao što je MekDonald zabeležio u svom detaljnom videu o pobedi Vilisa.

Godine 2011. došlo se do 30. nivoa koristeći tehnikom u kojoj je igrač mogao ritmično da vibrira prstima da bi pomerio kontrole igre brže od brzine ugrađene u igru. Ta tehnika je odvela igrače do nivoa 35 do 2018. godine, nakon čega su udarili u zid.

Sledeća velika stvar desila se 2020. godine kada je igrač kombinovao tehniku više prstiju koja se prvobitno koristila u arkadnim video igrama sa prstom postavljenim na dnu upravljača da bi ga gurnuo na drugi prst na vrhu. Ovaj mnogo brži pristup, nazvan rotiranje, pomogao je jednom igraču da dostigne 95. nivo 2022. godine.

Tada su se pojavile druge prepreke. Pošto originalni programeri Tetrisa nikada nisu računali na igrače koji tako agresivno pomeraju granice igre, bizarne stvari su počele da se pojavljuju na višim nivoima. Jedan posebno ozbiljan problem pojavio se u vezi sa paletom boja igre, koja je tradicionalno prolazila kroz 10 lako prepoznatljivih šablona.

Međutim, od nivoa 138 počele su da se pojavljuju nasumične kombinacije boja, od kojih su neke činile mnogo teže razlikovanje blokova od crne pozadine igre. Dve posebno paklene pozadine, jedna nejasna kombinacija tamnoplave i zelene boje kasnije nazvana „Sumrak“, a druga sastavljena od crnih, sivih i belih blokova , otežale su igricu.

Kada se kombinuje sa naporom sve dužih igara, koje mogu da traju 40 minuta ili više, napredak se ponovo usporava. Bio je potreban AI program koji igra Tetris pod nazivom StackRabbit da razbije taj zastoj tako što je pomogao da se odredi gde bi se igrači mogli probiti kroz grešku koja rezultira ubijenim ekranom i konačno pobediti igru.

StackRabbit je uspeo da stigne sve do nivoa 237 pre nego što je srušio igru, i to na modifikovanoj verziji Tetrisa, tako da dostignuća nisu striktno uporediva sa rezultatima kad ljudi igraju. Takođe, njegovi nalazi nisu odmah biti primenjeni ni na igru kad je igraju ljudi, ali su njegovi potezi jasno pokazali da greške na kraju igre mogu biti izazvane vrlo specifičnim događajima, kao što je to koji blokovi su u igri ili koliko linija je igrač očistio odjednom.

To je omogućilo ljudima koji igraju da mapiraju sva moguća scenarija koji bi mogli da izazovu greške u originalnoj igri. To je obično rezultiralo time da stari kod igre gubi svoje mesto i počinje da čita uputstva sa pogrešne lokacije, što je generalno rezultiralo unosom pogrešnih informacija.

Veliki napor podstaknut iskustvom StackRabbita na kraju je doveo do sastavljanja velike tabele koja je detaljno opisala koji nivoi igre i koji specifični uslovi će najverovatnije dovesti do pada. To je ono što je nateralo Vilisa da se kandiduje za rekord. Ipak, čak je i on delovao šokirano kada je srušio igru na nivou 157.

U svom video snimku uživo, izgleda uzbuđeno i u čudu pre nego što je nekoliko puta jedva udahnuo. „O moj bože“, uhvatio se za slepoočnice i brinuo se da će se možda onesvestiti. Nakon što je stavio preko usta u očiglednom pokušaju da reguliše disanje, na kraju je uzviknuo: „Ne osećam svoje prste.“