Još bez konkretnog dogovora o uslovima za održavanje popisa stanovništva u Crnoj Gori

Crnogorski premijer Milojko Spajić nastavio je razgovore sa predstavnicima opozicije, ministarstava finansija i ljudskih i manjinskih prava, civilnog sektora, savjeta manje brojnih naroda, Uprave za statistiku, o uslovima za održavanje popisa, ali konkretan dogovor još nije postignut.



Predsjednik Vlade Crne Gore saopštio je da "odgađanje popisa može izazvati nove troškove".



“Potrebna nam je efikasnost, ali ne na uštrb kvaliteta. Jedna od okolnosti koja se mora imati na umu to je da odlaganje Popisa može izazvati nove troškove, posebno zbog fiskalnog trenutka u kome se Crna Gora nalazi. U tom smislu svi moramo pokazati visok stepen odgovornosti”, poručio je Spajić.



Spajić je istakao da je sprovođenje popisa važno zbog donošenja strateških odluka za dalji razvoj Crne Gore te da je njegovo održavanje u interesu države, Vlade i cjelokupnog društva.



Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta "predstavnici Monstat-a su informisali o mogućnostima proširivanja popisnih komisija i izradi novog softvera za kontrolu procesa vodeći računa o zaštiti ličnih podataka".



"Predstavnici parlamentarnih partija, nevladinih organizacija i vijeća manje brojnih naroda iskazali su pozitivan stav prema otvorenosti Vlade za dijalog ukazavši da je, između ostalog, prethodno potrebno riješiti pitanja koja se odnose na zaštitu podataka, kontrolu i inkluzivnost procesa", navedeno je u saopštenju.

Posle sastanka sastanka kod premijera Spajića ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka saopštio da su "sve ideje na stolu" , kao i da je za postizanje konsenzusa o popisu "potreban kontinuitet u razgovorima".



"Na sastanku su date različite ideje kako bi se došlo do konsenzusa. Premijer je pokrenuo ovo i vodi širi konsenzus kako bi se došlo do rješenja i metodologije koja je prihvatljiva za sve. Svi su dali neke ideje. Važno je da radimo zajedno i da postignemo konsenzus. Ništa još nije konkretizovano", rekao je ministar Đeka.



Lider opozicionih socijaldemokrata Damir Šehović, kazao je da je "bilo pitanja o kojima je postignuta saglasnost, ali ne o ključnim pitanjima".



"Mi smo insistirali na tezi da je od datuma održavanja popisa važniji dogovor i da je važnije da spustimo političke tenzije koje u Crnoj Gori postoje i da popis treba da se održi kada se dogovorimo o kontrolnim mehanizmima. Naši ključni zahtjevi se odnose na sticanje punog povjerenja u popisivače, instruktore, kontrolore i popisne komisije, kao i zahtjev za izradu softverskog rešenja koje bi garantovalo kredibilitet unijetih podataka. U vezi sa tim pitanjima još nema dogovora", rekao je Šehović.

On je naveo da činjenica da razgovaraju jeste ohrabrenje da bi se do dogovora moglo doći.



"Ako se pođe od pretpostavke da popis mora početi 30. novembra to nas udaljava od dogovora. Opozicija smatra da nije suština u datumu početka popisa, nego u kontrolnim mehanizmima. Nisam siguran da do 30. novembra možemo da se dogovorimo o svim pitanjima", rekao je Šehović i dodao da "kako je popis odgođen sada, može biti odgođen za neki novi datum".

Šehović je poručio da "opozicija želi dogovor i popis u koji niko neće sumnjati".

Odgovarajući na pitanje da li će bojkotovati popis ukoliko do 30. novembra, prema njihovom mišljenju, ne budu ostvarili sve mehanizme kontrole, Šehović kaže da su u vezi sa tim već donijeli odluke na partijskim organima o bojkotu popisa.



Suljo Mustafić iz Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori kazao je da "pozdravlja napor premijera u pravcu otvaranja dijaloga".



“Ja bih podjelio optimizam sa današnjeg sastanka. Broj spornih pitanja se može svesti na nekoliko pitanja. U vezi sa pitanjem popisivača treba još raditi. Vjerujem da ćemo u narednom periodu smanjivati broj otvorenih pitanja i doći do rešenja kako bi popis bio sproveden na kredibilan način", kazao je Mustafić



Nova Vlada Crne Gore donela je 31. oktobra, istog dana kada je izabrana, odluku o odgađanju popisa stanovništa za 30. novembar. Popis stanovništva u Crnoj Goti trebalo je da počne u 1. novembra, a opozicija je ranije pozvala na bojkot jer, kako su naveli, sumnjaju u regularnost i zatražili su odgađanje tog procesa.