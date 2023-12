Direktorka Agencije za sprečavanje korupcije CG: Takli smo u mnoge interesne sfere, zato nas napadaju

Direktorka crnogorske Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović koja trenutno boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, kaže da ta institucija radi po zakonu i neselektivno i da trpi napade jer je "takla mnoge interesne sfere".

Perović se u Vašingtonu i u Njujorku srela i sa međunarodnim partnerima kako bi dobila podršlu za nastavak svih započetih projekata.

Glas Amerike: Kada kažete da imate recepte koje možete ponuditi koje bi neki drugi mogli prekopirati, šta je to čime se najviše ponosite kada je u pitanju sprečavanje korupcije u Crnoj Gori, a šta su najveći izazovi?

Perović: Ono što smo uradili to je jačanje integriteta u svim institucijama i metodologije koje smo uveli uz pomoć naših međunarodnih partnera i zemalja koje zapravo imaju nultu stopu tolerancije na korupciju, metodologije koje jačaju integritet u javnim institucijama. Taj projekat smo i prezentovali sada na antikorupcijskoj konferenciji i to je zaista jedini projekat u Evropi, iz Južne Koreje je započeo i mi smo ga nadogradili i to je zapravo uvođenje mjera koje jačaju integritet i transparentnost državnih institucija. To je mislim, negdje i kruna borbe protiv korupcije, jer ako osnažimo integritet i kredibilitet državnih institucija, onda ne moramo brinuti ni za sve stvari koje se mogu dešavati i sve napade u smislu vršenja korupcije u institucijama, a ako imamo snažne institucije, nemamo korupcije.

Glas Amerike: A šta je najveći izazov i gde nailazite, ako ga ima, na otpor?

Perović: Otpor je zapravo uvijek u nekim interesnim strukturama koje pokušavaju da uruše kredibilitet svih institucija, pa i Agencije za sprečavanje korupcije. To su vrlo ozbiljne teme, vrlo ozbiljne stvari, način na koji napadaju su vrlo problematični i ozbiljni za svakog građanina i Crne Gore i šire, kao i za sve javne funkcionere kao i za njihove porodice. Međutim, ko ima kredibilitet i integritet, sigurno će odoljeti tim napadima. Mene napadaju već tri godine, ali za sada naravno bezuspješno jer ne vršim krivična djela što je najvažnije i borim se za prave vrijednosti koje naše društvo treba da ima.

Glas Amerike: Kada govorite o napadima na vas lično, jedan od njih se odnosi na prepiske koje ste navodno imali sa bivšom predsednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom u kojima se navodi da vam je ona na neki način govorila o tome kako da tretirate određene predmete dok ste bili predsednica Suda u Cetinju, te i da je na neki način uticala na vaše postavljenje na čelo ove Agencije. Kako na to odgovarate i da li to šteti vašem kredibilitetu?

Perović: Pokušali su da naštete mom kredibilitetu, međutim to je sve neistina što je najvažnije. Negdje kada ste u pravosuđu 20 godina i u krivičnoj sudnici kao što sam ja bila, vrlo dobro znamo između sebe, i advokati i tužioci i okrivljeni, u tom svijetu svi znamo ko ima integritet i kredibilitet. Tako da je taj pokušaj naravno bio bezuspješan, što je jako dobro i za mene i za agenciju. Prije svega, te poruke, vrlo im je upitna vjerodostojnost. Meni je novinar pročitao jednu od tih poruka u kojima mi bivša predsjednica suda negdje želi sreću za izbor za ovo mjesto, te da je u svakom slučaju imala bilo kakav uticaj na moj izbor, sigurno mi ne bi željela sreću, vrlo prijateljski, tako da, ja nemam te poruke da bih vam mogla reći da su vjerodostojne, ali način na koji je oduzet taj telefon i način na koji su navodno te poruke izvučene iz telefona, toliko bude sumnju u integritet lica koja su to radila, odnosno institucija koje su to radile, mislim da sud mora da stavi konačnu tačku i da kaže da li je to zakonit dokaz ili nije zakonit, a onda da odgovaraju svi oni koji su manipulisali sa porukama koje su navodno bile u telefonu bivše predsjednice Vrhovnog suda.“

Glas Amerike: Ali ako na čitav slučaj reaguje i predsednik Crne Gore Jakov Milatović koji kaže da prepiska urušava već uzdrmano poverenje građana u državu, da li možemo reći da pričamo o nekim prepiskama za koje vi govorite da su nezakonit način nađene?

Perović: Naravno da možemo jer što se tiče konkretno Agencije za sprečavanje korupcije ona vodi više postupaka protiv predsjednika države koji je prekršio određene antikorupcijske zakone, a takođe tokom predizborne kampanje takođe imamo određene prestupe. Zbog toga mislim da bi i on i svaki drugi javni funkcioner protiv protiv kojeg vodimo postupak trebalo da se suzdrže do momenta okončanja tih postupaka, od vršenja ovakavog pritiska na rad institucije. Svakako ga ne mogu izvršiti i mi ćemo naše postupke okončati. To je jedini razlog zbog čega se i on sa mjesta predsjednika države miješa u rad agencije, jer to svakako ne može biti nadležnost predsjednika države, niti bilo šta što on može raditi, odnosno bilo koji predsjednik države ne može imati nikakve reperkusije na rad Agencije za sprečavanje korupcije. Svakako znam da smo takli u mnoge interesne sfere koje, po mom mišljenju, upućuju na korupciju i znam da su to razlozi ovolikih jakih napada na Agenciju za sprečavanje korupcije, ali svakako vam kažem, mi prikupljamo zakonite dokaze, stojimo iza svog rada i to su ocenili svi naši međunarodni partneri – da radimo zakonito, neselektivno i da radimo kako treba. Mislim da je to najvažnije, a da to i naši građani prepoznaju.

Glas Amerike: Još jedna od stvari koja je takođe išla na vaš račun – to je da je MANS naveo da postoji dokumentacija koja pokazuje da, dok ste bili na čelu Osnovnog suda u Cetinju, da ste kupili stan po povlašćenim cenama. Koje bi opstale, da ste vi ostali na čelu Cetinjskog suda, do 2023. Te da te ga nakon toga prodali. Kako odgovarate na ove tvrdnje i da li neko koga prate takve tvrdnje može da ispituje lične imovinske karte funkcionera?

Perović: Naravno, dobijanje prava da kupim stan je bilo potpuno zakonito. To je bio jako transparentan projekat. Transparentan je bio i način dodjele mogućnosti sudijama da kupe stanove po povoljnim uslovima kad oni budu izgrađeni. Moje mjesto življenja je Podgorica, stanovi su bili u Cetinju. U svakom slučaju, prodala sam pravo koje sam imala da kupim stan. I kupila sam stan u Podgorici – gdje mi je inače mjesto življenja. To je jedina nekretnina koju imam. I naravno, morala sam da podignem kredit da bih sve to mogla da zatvorim. Taj kredit i sada vraćam. Mislim da svi treba da otvore imovinske kartone svoje, kao što sam ja svoj otvorila. Da vidimo ko koju imovinu ima. Protiv MANS, Agencija inače vodi više postupaka. Ustupili smo jedan predmet i Specijalnom tužilaštvu. Strašno me interesuje okončanje tog predmeta i da vidimo da li će se i tu ispitivati odakle imovina određenim službenicima i zaposlenicima MANS-a i kako su stekli tu imovinu. Moja imovina je potpuno otvorena i to mi daje i kredibilitet i pravo da svima provjeravam imovinu. Inače se vodi i krivični postupak za utaju poreza navodnu – iako je prilikom poreskog nadzora utvrđeno da ne postoji kapitalna dobit – jer nijesam prodala stan: Već sam ustupila pravo i kupila sam sebi drugi stan. Tako da mislim da je vrijeme najbolje rješenje i da će pokazati ko je bio u pravu, ko je kršio zakon, a ko nije. Embed share Kejn i Eskobar u Kongresu o korupciji u Crnoj Gori Embed share The code has been copied to your clipboard. width px height px Objavi na Facebooku

Glas Amerike: Da se vratimo na ostale državne funkcionere. Šta se čini da se sazna o potencijalnim koruptivnim delima elite koja je bila na vlasti prethodnih trideset godina?

Perović: Ne bih to mogla vezati za trideset godina. Znate da smo devedesetih prolazili kroz period tranzicije. pa se Crna Gora osamostalila 2006, pa je bila jedna vlada, druga vlada, pa na demokratskim izborima je izabrana vlada 30. avgusta, mi smo vršili određeni nadzor te izborne kampanje. Ja stvarno ne mogu da kažem da je to kontinuitet od devedesetih do današnje godine. Agencija za sprečavanje korupcije inače ima fokus na vršioce vlasti, ne na bivše vršioce vlasti, radimo na integritetu i proveravamo funkcionere koji vrše vlast, a ne koji su vršili vlast. To što vi mene pitate, to su sve pitanja za tužilaštvo, i ako je bilo kriminalne delatnosti u bilo kojim aktima bilo kojih bivših javnih funkcionera, svakako je tužilaštvo tu da preduzme istražne radnje i vidi da li ima toga. Ono što smo mi mogli da utvrdimo, prije tri godine smo to i započeli, da smo za određene javne funkcionere, koji su i tada bili funkcioneri, provjeravali da li njihovi prihodi odgovaraju njihovim rashodima i gdje smo utvrdili nesrazmeru, to smo proslijedili Specijalnom tužilaštvu na dalju nadležnost, a onda ćemo da vidimo da li će da dođe do izmene zakonodavstva i da li će zakoni koji se tiču porijekla imovine stupiti na snagu, koji će period obuhvatiti, imovinu kojih funkcionera i u kom periodu će se primenjivati i od toga će zavisiti i borba protiv korupcije u pravom smislu te riječi.