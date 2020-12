Crna Gora ukida policijski sat za vrijeme praznika

Zdravstvene vlasti u Crnoj Gori saopštile su u srijedu da neće biti zabrane kretanja u večernjim satima za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika.

Nova odluka Ministarstva zdravlja donesena je naredbom o izmjenama naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, koja je danas objavljena u Službenom listu Crne Gore.

Naredbama Ministarstva zdravlja za sprečavanje širenja koronavirusa predviđeno je da se ukida policijski sat, koji počinje od 22 sata do 5 sati idućeg dana, od 22 sata 24. decembra do 5 sati 25. decembra, od 22 sata 31. decembra do 5 sati 2. januara 2021. godine, te od 22 sata 5. januara do 5 sati 7. januara.

Pored toga, u naredbi o izmjenama naredbe se navodi da se briše mjera da se za novogodišnje i božićne praznike zabranjuje međugradski saobraćaj.

Početkom nedjelje zdravstvene vlasti zabranile su organizovani doček Nove godine na otvorenom i zatvorenom prostoru, istovremeno dozvoljavajući vjerske obrede uz poštovanje mjera i prijavljene skupove do 25 osoba.

Od početka epidemije u Crnoj Gori od koronavirusa je zvanično oboljelo 45.062 osobe, od kojih je 639 preminulo.