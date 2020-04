Brutalan napad na direktora RTV Puls

Direktor Radio televizije Puls Nenad Milenković, pretučen je jutros oko 10 sati na ulazu u zgradu Opštine Kosovska Mitrovica, koja na Kosovu funkcioniše u sistemu Republike Srbije.

Milenković je nosio dokumentaciju za učešće u javnoj nabavci za izgradnju jednog stambenog objekta u Kosovskoj Mitrovici, koju je raspisao Privremeni organ te opštine.

"Pokušao sam da predam dokumentaciju na pisarnici, ali čim sam izašao iz auta, dočekala su me četvorica napadača, koja su mi prvo oduzeli konkursnu dokumentaciju, a zatim počeli da me tuku. Vikali su na mene pitajući zašto sam došao i ko me je poslao", rekao je Milenković u telefonskoj izjavi za Glas Amerike.

Milenković, koji je i vlasnik građevinske firme „Puls inžinjering“, smatra da je pozadina napada na njega, kako kaže, “nameštanje tendera”.

"Ja sam pokušao i prošlog petka da predam dokumentaciju, ali tada su rekli da opština ne radi, kako bi onemogućili da bilo ko preda dokumentaciju. Danas više nisu znali kako da me onemoguće, pa su poslali četvoricu batinaša koji su nasrnuli na mene", kaže Milenković.

Napadači na Milenkovića nosili su kapuljače i epidemiloške maske preko lica, a pored povreda koje su mu naneli, palicom su oštetili i službeni automobil RTV Puls, koja prenosi i emisju Glasa Amerike - Otvoreni studio.

Milenković je zadobio udarce po glavi i drugim delovima tela, a pošto mu je ukazana pomoć u mitrovačkoj bolnici, pušten je kući.

Portal Kossev u Severnoj Mitrovici prenosi izjavu Milenkovića, koji je kazao da nije mogao da prepozna napadače, ali da je siguran da ih je “poslao neko iz opštine”.

"Sama opština Kosovska Mitrovica je kriminalizovana i ovim su to i dokazali. Sve tendere i javne nabavke daju bliskim firmama i ne dozvoljavaju da iko osim njih radi. Ovim su danas i to javno stavili do znanja svima nama, da dok su oni tu, ne može niko osim njih i njihovih firmi“, rekao je Milenković za portal Kossev.

Slučaj je prijavljen policiji i istraga je u toku.

Iako je do napada na Milenkovića došlo ispred glavnog ulaza u zgradu opštine Kosovska Mitrovica, iz ove institucije nije bilo reakcija, a predsednik Aleksandar Spirić nije odgovarao na pozive novinara.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju osuđuje fizički napad na Nenada Milenkovića i zahteva od nadležnih organa da najhitnije utvrde činjenice i okolnosti vezane za ovaj događaj i pronađu odgovorne i utvrde motive.

"Nedopustivo je da bilo ko bude prebijan u severnom delu Кosovske Mitrovice, i to u trenutku kada se čitav naš narod na Кosovu i Metohiji suočava sa opasnošću koronavirusa", saopšteno je iz Kancelarije za KiM.

Kancelarija za KIM ocenjuje “da ovakvi događaji ulivaju nesigurnost građanima, a posebno zabrinjava to što se napad dogodio ispred organa lokalne samouprave, usred dana”.

Udruženje novinara Srbije (UNS) i njegov ogranak na Kosovu osudili su fizički napad na direktora RTV Puls iz Šilova Nenada Milenkovića i traže da policija hitno utvrdi ko su napadači, nalogodavci i šta su motivi ovog napada.

RTV Puls iz Šilova, čiji je Milenković direktor, članica je JP„Mreža most“ koju čine još TV Most, Radio Kosovska Mitrovica i Radio Gračanica.