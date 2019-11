Brojna otvorena pitanja u vezi sa "mini Šengenom"

Inicijativa predsednika Srbije i premijera Albanije i Severne Makedonije o ukidanju trgovinskih barijera između ovih zemalja je generalno dobra, ali postoji mnogo otvorenih pitanja, koja su bez preciznih odgovora, smatraju pojedini analitičari sa Kosova. Međutim analitičar iz Berlina Bodo Veber za Glas Amerike kaže da ta inicijativa može biti i opasna kad je u pitanju evropska perspektiva zemalja.

Politički analitičar iz Berlina Bodo Veber smatra da u inicijativi predsednika Srbije i premijera Albanije i Severne Makedonije o stvaranju takozvanog "mini Šengena" nedostaju odgovori na brojna pitanja, a neka od njih su šta to znači u odnosu na CEFTA sporazum, ali i kad je odnos prema migrantskoj krizi u pitanju.

Veber ističe da ta inicijativa može biti i opasna, posebno u kontekstu trenutne krize, koja se odnosi na proširenje Evropske Unije i nedavne blokade otvaranja pristupnih pregovora za Albaniju i Severnu Makedoniju.

“Mislim da bi nezavisno od namere inicijatora ta inicijativa mogla biti opasna u tom smislu što bi mogla izgledati kao neki pristanak zemalja Zapadnog Balkana na ono što je očigledno cilj ili pozicija francuskog predsednika, da se ne priča uopšte o perspektivi punopravnog članstva u Evropskoj uniji zemalja Zapadnog Balkana i da se ide na neku vrstu članstva drugog reda. To bi mogao biti jedan škakljiv efekat te inicijative zbog te trenutne situacije, čak iako nije namerna”, rekao je Veber za Glas Amerike.

Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture smatra da je upravo inicijativa o ukidanju trgovinskih barijera između Makedonije, Srbije i Albanije neka vrsta alternative ovih zemalja pristupu Evropskoj Uniji.

„Kao što smo videli da je nedavno Evropska unija blokirala početak pregovora za Albaniju i Severnu Makedoniju mislim da je to jedna vrsta alternative datuma za pristup pregovorima ka EU. Ako je cilj svega toga brži protok robe, lakši protok građana, mislim da je to pozitivna stvar“, smatra Radaković.

Član Srpskog nacionalnog foruma Aleksandar Ćorac smatra da je inicijativa o stvaranju takozvanog balkanskog "mini Šengena" neka vrsta unije solidarnosti i da je treba gledati kao dobru inicijativu koja ima svoj potencijal u ostvarivanju boljeg života građana. Međutim, ono što je sporno je što je, kako kaže, dogovor Aleksandra Vučića, Zorana Zaeva i Edija Rame o tome - nedovoljno transparentan.

„Ako je to dogovoreno samo tako što su se njih trojica uz nečiji blagoslov sastali, pa rekli - 'ajde da nešto pravimo, a na to mi liči, onda... tako smo mi imali i potpisivanje Briselskog sporazuma, pa danas trpimo svi batinu po leđima zbog tog Briselskog sporazuma - onda je to poražavajuće. Za takvu jednu stvar neophodno je da postoji neka studija. Opet neverovatno bi mi bilo da sva trojica takvu grešku naprave da ne urade neku takvu studiju i da vide da li ona nosi boljitak“, kaže Ćorac za Glas Amerike.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Severne Makedonije Zoran Zaev i premijer Albanije Edi Rama, potpisali su prošlog meseca u Novom Sadu deklaraciju o namerama o uspostavljanju "mini Šengena" između te tri zemlje. Nedavno je na ovu temu održan i sastanak u Ohridu gde je Kosovo odbilo učešće. Predsednik Kosova Hašim Tači rekao je da Kosovo ne želi da evro-atlantsku budućnost zameni nijednom regionalnom inicijativom.