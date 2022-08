Izrael žestoko protiv obnavljanja nuklearnog sporazuma sa Iranom

SAD su, prema izveštajima, dale svoju procenu najnovijeg predloga za oživljavanje međunarodnog nuklearnog sporazuma sa Iranom. Izraelski premijer je kritikovao pakt, koji se kako izgleda priprema, rekavši da to neće sprečiti Iran da postane nuklearna država, i upozorio je da će Izrael delovati da spreči Iran da poseduje nuklearno oružje.

Izrael je pokrenuo sveobuhvatne napore u odnosima s javnošću kako bi pokušao da zaustavi nuklearni sporazum sa Iranom o kojem se pregovara. Izraelski premijer Jair Lapid oštro je napao sporazum, rekavši da je Iran izmanipulisao pregovore.

"Trenutno je na stolu loš dogovor", rekao je on. "To bi Iranu dalo 100 milijardi dolara godišnje. Ovim novcem se neće graditi škole ili bolnice. Ovo je 100 milijardi dolara godišnje koje će se koristiti za podrivanje stabilnosti na Bliskom istoku i širenje terora po svetu".

On je rekao da će novac biti upotrebljen za finansiranje novih napada na američke baze na Bliskom istoku, kao i za jačanje Hezbolaha, Hamasa i Islamskog džihada.

Takođe je rekao da bilo koji potpisani sporazum ne ograničava Izrael i da će Izrael sprečiti Iran da postane nuklearna država.

Malo je verovatno da će izraelske sumnje promeniti mišljenje predsednika Džoa Bajdena o osnovanosti sporazuma. To je delimično zbog toga što je Izrael bio ohrabren time što je bivši predsednik Donald Tramp povukao SAD iz prethodnog nuklearnog sporazuma 2018. Stručnjaci danas kažu da je Iran bliži nuklearnoj bombi nego što je ikada bio.

Iran tvrdi da je njegov nuklearni program samo u miroljubive, energetske svrhe.

Izraelski zvaničnici kažu da znaju da njihova pozicija može da izazove tenzije u odnosima sa SAD.

"U prošlosti smo imali tenzije, i mislim da je legitimno među saveznicima da se ne slažu oko svega, i mislim da je naša dužnost da izrazimo zabrinutost u vezi sa sporazumom, i - ako verujemo da je to loš sporazum za nas - trebalo bi to da kažemo javno", rekao je Dani Danon, bivši izraelski ambasador pri UN.

Izrael je navodno godinama stajao iza atentata na nuklearne naučnike u Iranu, a Izrael i Iran su vodili intenzivan sajber rat jedan protiv drugog. Bivši izraelski obaveštajni zvaničnik brigadni general Josi Kupervaser rekao je da Izrael mora da učini sve što je potrebno da zaustavi Iran.

"Ono što me brine je da će Izrael morati sam da radi protiv iranskog nuklearnog projekta i da to radi upravo sada kada su Amerikanci posvećeni zaštiti iranskog nuklearnog projekta i da se postaraju da mu se ništa ne dogodi", rekao je on. "Ako ćemo bilo šta da uradimo, a verovatno ćemo stvari raditi tajno, to će izazvati napetost između nas i Amerikanaca".

Kupervaser kaže da bi Izrael možda čak morao da izvede vojni napad na iranski nuklearni program, što bi bio potez koji bi imao širok uticaj na Bliskom istoku i šire.