Šef NATO-a: Poštujemo suverene odluke Srbije

Pred početak sastanka NATO ministara spoljnih poslova zakazanih za utorak, generalni sekretar Saveza, Jens Stoltenberg je odbacio spekulacije o sudbini američkog državnog sekretara Reksa Tilersona, uvjeren da priče o njegovoj ž smjeni neće izmjestiti fokus ministara sa ključnih tema, medju kojima je sve ozbiljnija situacija sa nuklearnom prijetnjom Sjeverne Koreje. Upravo Tilerson je odigrao ključnu ulogu u traženju diplomatskog rješenja, pokazujući, u isto vrijeme, vojnu spremnost Amerike i NATO saveznika da, ukoliko je neophodno, i vojno odgovore, kaže Stoltenberg.

Dalje jačanje Saveza, mogućnost odvraćanja i odgovora na bezbjednosne izazove, kao i saradnja sa EU, neke su od tema kojima će se baviti NATO ministri spoljnih poslova kada se u utorak okupe u Briselu. Prije njih, novinari se bave američkom dnevnom politikom i glasinama da će jedan od ključnih učesnika skupa, američki državni sekretar, Reks Tilerson, biti smijenjen. Koliko će glasine odvući pažnju ministara?

"Mislim da smo uvijek iznova vidjeli da su NATO ministri u stanju da se fokusiraju na ključne zadatke, na posao koji je pred nama, uprkos bilo kakvim spekulacijama i glasinama. Uvjeren sam da će to i sada biti slučaj jer imamo mnogo važnog posla pred nama. Na primjer, kako odgovoriti na sve izazovniju i opasniju bezbjednosnu situaciju, kako da osiguramo da trans-atlantska veza ostane snažna, posebno kada doživljavamo više prijetnji i nesigurnosti, tada nam i više treba snažna institucija kao što je NATO. Siguran sam da će svi ministri, uključujući i američkog državnog sekretara, biti u stanju da se posvete tome i donesu važne odluke, ne obazirući se na glasina i spekulacije", istakao je Stoltenberg.

Kada je riječ o prijetnjama, sve snažnija dolazi od Sjeverne Koreje, u čijem susjedstvu Amerika i Južna Koreja izvode vojne vježbe.

"Vojne vježbe su dio odvraćanja - šalje se jasna poruka da je Amerika tamo, da Amerika ima mogućnost i sredstva da brani sebe i svoje saveznike i vježbe su važne da pošalju poruku kako je Amerika sa saveznicima u stanju da odgovori na svaki napad. U isto vrijeme podržavamo naše partnere u regionu, kao i medjunarodni pritisak na Sjevernu Koreju kako bi se do rješenja došlo pregovorima. Moramo da razumijemo da bi rat u regionu bio ravan katastrofi. Državni sekretar Tilerson je igrao ključnu ulogu u slanju jasne poruke o spremnosti vojnih saveznika, ali i kada je riječ o potrebi da se nastavi sa

traženjem mirnog rješenja", podsetio je Stoltenberg.

Generalnog sekretara su novinari pitali i o sadržaju razgovora koje je nedavno imao sa državnim vrhom Srbije. Da li je tom prilikom bilo pominjanja mogućeg NATO članstva za Srbiju i postoji li bojazan unutar Alijanse da bi ruski humanitarni centar u Srbiji mogao da preraste u vojnu bazu?

"Ne, nema razgovora o pridruženju Srbije NATO, a razlog za to je da

je Srbija jasno rekla kako ne želi to članstvo. NATO u potpunosti poštuje tu odluku, odlučili su da budu neutralni i da postanu članica EU, i to poštujemo i pozdravljamo napredak koji je Srbija načinila na evropskom putu. Srbija je suverena, nezavisna država, i na Srbiji je da odluči, kao što je slučaj sa ruskim humanitarnim centrom. Znam da imaju zajedničke vojne vježbe sa Rusijom, ali

takodje imaju i mnoge vojne vježbe sa NATO trupama. Mi poštujemo

suverene odluke Srbije", zaključio je generalni sekretar NATO-a.