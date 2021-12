Inicijativa Otvoreni Balkan za jedinstveno tržište rada Srbije, Albanije i Severne Makedonije

Već narednog proleća ili leta mladi iz Srbije moći će, primera radi da potraže posao i zarade džeparac negde na plažama Albanije ili jezerima Severne Makedonije. Po istom principu, i mladi iz Tirane ili Skoplja mogu legalno da potraže i nađu posao negde u Srbiji, a to je zapravo jedan od rezultata inicijative Otvoreni Balkan, koja se danas i sutra nastavlja susretom Edija Rame, Zorana Zaeva i Aleksandra Vučića u Tirani.

Predviđeno je potpisivanje nekoliko sporazuma, između ostalog i o formiranju zajedničkog tržišta rada, a kako u izjavi za Glas Amerike objašnjava savetnik predsednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević, ideja je da inicijativa Otvoreni Balkan što pre da opipljive rezultate građanima i privrednicima ove tri zemlje:

"Čim dođe do usvajanja zakona o jedinstvenom tržištu radne snage, što se nadamo da će biti u ovom mandatu parlamenta i da će biti vrlo skoro, onda praktično u prvom kvartalu, možda i ranije ćemo imati situaciju u kojoj će postojati jedinstveno tržište radne snage i građani će moći i pre letnje sezone da testiraju svoje pravo da rade u jednoj od druge dve države", kaže Đurđević.

Osim o zajedničkom tržištu rada, biće potpisano ukupno šest sporazuma, između ostalog i o povezivanju šema elektronske identifikacije građana, o saradnji u vetrinarskoj i fitosanitarnoj oblasti ili o saradnji akreditacionih tela na Zapadnom Balkanu.

Cilj je da se ubrzaju ljudi, robe i usluge, a kako ističe Đurđević sada se razmatra i mogućnost proširivanja graničnih prelaza između ove tri zemlje ili dodavanje posebnih traka koje bi ubrzale tokove robe preko granica:

"Takođe, ono što smo dogovorili jeste da dođe do međusobnog priznavanja kompanija koje će imati poseban status kod carina, tako da one kada krenu iz mesta odakle su primile robu, da najavljuju svoju rutu i dolazi do kontrole i eventualnog carinjenja na mestu krajnje destinacije robe bez zaustavljanja na prelazima", ističe Đurđević i dodaje da će doći do smanjivanja iznosa ili ukidanja pojedinih taksi koje su privrednici ove tri zemlje do sada plaćali.

Međutim, Nenad Đurđević ističe da su otežavajuće okolnosti to što se preostale tri zemlje regiona Zapadni Balkan - Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo nisu priključile inicijativi, kao i određena vrsta rezerve koju prema ovom projektu ima Evropska komisija. Ali, kroz ovaj proces bi mogla da budu rešavana i neka pitanja normalizacije odnosa Beograda i Prištine, smatra Đurđević:

"Jer mi znamo kao privredne komore koliko trenutno nedostatak dijaloga ili zamrznuti dijalog iz Brisela utiče negativno na poslovnu atmosferu i uopšte političku atmosferu i u Srbiji i na Kosovu. I možda bi ova inicijativa, način kako ona funkcioniše, poverenje koje stvroreno između ova tri lidera moglo da bude preneseno i na ova druga tri, i na razgovore između Beograda i Prištine i da se kroz ovak format takođe testiraju neka rešenja koja onda mogu biti formalno usvojena kroz dijalog kojim rukovodi Evropske unija".

Prema rečima Đurđevića, garancije da ova inicijativa i ovi sporazumi neće ostati samo mrtvo slovo koje poslužilo političkim ciljevima jeste sama činjenica da se na ovome radi dve godine, da najviši zvaničnici ove tri zemlje stoje iza svega, kao i da će Privredne komore, koje su takođe uključene u celu stvar će pratiti sprovođenje onoga što je dogovoreno.