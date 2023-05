Analitičari: Poseta šefa tajne službe Moskvi Srbiji ne donosi ništa dobro

Šef Bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Vulin prisustvovao je bezbednosnoj konferenciji u Moskvi. Javnost u Srbiji saznala je za njegov boravak u glavnom gradu Rusije pošto su objavljene fotografije ruskih državnih medija sa tog događaja, na kojima se Vulin fotografisao stojeći pored predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Institucije u Srbiji niti su najavile odlazak Vulina u Moskvu, niti objavile informaciju o njegovom boravku. Usledile su brojne kritičke reakcije zapadnih diplomata, domaćih i stranih političara.

Ruski državni mediji preneli su vest da je sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije Nikolaj Patrušev razgovarao sa Vulinom o "daljem razvoju rusko-srpskih odnosa".

Neki mediji u Srbiji preneli su da konferenciji prisustvuje i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. On je, međutim, negirao da je bio na konferenciji izjavivši da na nju nije ni bio pozvan, te da kao ministar spoljnih poslova - sve i kad bi to želeo - ni ne bi mogao da bilo kuda putuje tajno, jer sa njim ide policijsko obezbeđenje.

Senator Marfi: Moskva traži prijatelje

Američki senator Kris Marfi koji boravi u regionu, u četvrtak je u Beogradu, povodom Vulinove posete Moskvi, rekao da Rusija "ovih dana traži prijatelje", ali da ne smatra političkim i moralnim podržavati režim pedsednika Vladimira Putina.

Marfi je na konferenciji za novinare rekao da bi za srpske građane bilo dobro da se Srbija uskladi sa sankcijama prema Rusiji i da i sada bude uz Evropsku uniju po tom pitanju.

"Razumem odnose Srbije i Rusije, ali je moja nada da će se Srbija usklađivati sa EU i SAD", ponovio je Marfi, koji je pozdravio glasanje Beograda u Ujedinjenim nacijama o ovoj temi.

Prethodno su ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil i Ambasada Ukrajine u Srbiji kritikovali Vulinovo učešće na konferenciji u Moskvi.

"Agresija Rusije protiv njenog mirnog suseda, Ukrajine, nezakonita je i nerazumna. Vladimir Putin započeo je ovaj brutalni rat. On može i treba odmah da ga prekine i zaustavi smrt i razaranja koja njegov rat čini", naveo je Hil.

A iz Ambasade Ukrajine za Radio Slobodnu Evropu (RSE) je rečeno da Srbija i Ukrajina teže članstvu u Evropskoj uniji i da bi Srbija u odnosu na to trebalo da uvede sankcije Rusiji.

"Računamo na to da će se zemlja kandidat za članstvo u EU pridružiti zajedničkoj evropskoj politici prema državi agresoru Rusiji", navela je Ambasada Ukrajine.

Samo dva dana pre Vulinove posete Moskvi, šef evropske diplomatije Žozep Borelj, posle sastanka šefova diplomatija članica EU, upozorio da održavanje bliskih veza s Rusijom nije kompatibilno sa procesom pridruživanja Uniji.

"Kad je reč o kandidatima za članstvo u EU koji se nisu usaglasili sa sankcijama EU protiv Rusije, a tu ću posebno ukazati na Srbiju, održavanje bliskih veza s Rusijom nije podudarno s njihovim procesom ulaska u članstvo Evropske unije. To takođe nanosi štetu njihovim celokupnim nacionalnim interesima, ali svakako nije spojivo s postupkom koji vodi ulasku u EU", naveo je Borel u ponedeljak.

"Posledica će svakako biti"

Analitičari ocenjuju da Vučić nastavlja da kupuje vreme - ne radeći ništa na polju, navodno prioritetnih evropskih integracija, kao i da nastavlja politiku sedenja na dve stolice.

Aleksandar Vučić verovatno ima više poruka koje je želeo sa pošalje odlaskom Vulina u Moskvu, ocenuje za Glas Amerike urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm.

Jedna poruka upućena je rusofilskom delu birača Srpske napredne stranke, da Srbija i dalje podržava Rusiju.

"Međutim, mnogo više zabrinjava spoljnopolitička dimenzija i poruka da se Srbija udaljava od usklađivanja spoljne politike sa EU, da se udaljava od vrednosti koje zastupa EU i da lebdi u nekom vakumu između istoka i zapada", kaže Švarm.

Posledica po Srbiju će svakako biti, nastavlja on.

"Moguće je da će biti i kad su investicije u pitanju, i kada je u pitanju dalje usporavanje puta Srbije u EU, a ono što je govotovo sigurno je da će se posledice ovog Vulinovog puta u Moskvu osetiti pre svega kada je reč o rešavanju kosovskog problema. Mislim da je to, dakle, bila prilično neodgovorna poseta koja Srbiji ne donosi apsolutno ništa", smatra Švarm.

Zapad da izvrši dodatni pritisak

Naim Leo Beširi, iz nevladinog Instituta za evropske poslove, ocenio je da je potreban nastavak koordinacije između Evropske unije i Sjedinjenih Država - kako bi se izvršio dodatni pritisak na Dodika i Vučića kada je reč o odnosu prema Moskvi.

"To što je Vulin otišao u Rusiju nije moglo da se desi bez znanja i odobrenja Aleksandra Vučića, što znači da on i dalje igra igru Slobodana Miloševića iz 1990-ih: i dalje želi da plaši Zapad Rusijom, a nikako ne može skroz da ode sa Rusijom jer zna da to znači apsolutno siromaštvo građana Srbije, ukoliko bi se Zapad i zapadne investicije povukle iz Srbije", rekao je Beširi za Glas Amerike.

On ocenjuje da je Vulinova poseta "vrlo neodgovorno ponašanje predsednika Vučića" i podseća da je i to i samo postavljanje Vulina na čelo tajne službe "kada se zna da postoje opravdane sumnje da je Vulin lično kao ministar unutrašnjih poslova sakupljao podatke o disidentima iz Rusije koji su došli u Srbiju i to dostavljao u Moskvu suprotno zakonima Srbije".

Vučić, ocenjuje, "potpuno ignoriše činjenicu da od dolaska na vlast u svim ekspozeima stoji da je Srbija u EU najvažniji spoljni državni interes".

"Činjenica je da SNS sa predsednikom Vučićem na čelu radi apsolutno suprotno svemu onome što govori i to je očigledno došlo na naplatu imajući u vidu to da stotine hiljada građana Srbije počinje polako ali sigurno da protestuje zbog takvog ponašanja", ocenjuje Beširi.

"Srbija se udaljava od EU i lebdi između Istoka i Zapada"

I opoziicioni Pokret slobodnih građana ocenio je da Vulinova poseta pokazuje da "državno rukovodstvo čak i formalno odustaje od evropskog puta i da saveznike vidi isključivo među azijskim autokratijama".

"Ovakva promena spoljne politike imaće katastrofalne posledice po bezbednost građana, privredu i ekonomiju u celini i dovodi do potpune izolacije iz svih međunarodnih tokova. Dosadašnje odbijanje usklađivanja spoljne i bezbednosne politike Srbije sa politikom EU već je učinila da naše delegacije u međunarodnim organizacijama budu marginalizovane, a nakon ovakvog poteza može se očekivati samo novo udaljavanje", ocenjuje PSG u postu na društvenim mrežama - uz poziv na usklađivanje politike sa potrebama građana.

Filip Švarm, urednik nedeljnika Vreme, zaključuje da aktuelne okolnosti neće biti dobre po Srbiju.

"Pritisak sa zapada se neće toliko ostetiti u zahtevima da se Rusiji uvedu sankcije, jer Srbija je tu beznačajna, ali se oće svakako osetiti kada je u pitanju ugled i položaj Srbije u Evropi i odnos sa zemljama sa kojima ima najveću trgovinsku razmenu", smatra Švarm.

"Srbija sebe iz nekih zadnjih klupa prebacuje u predsoblje i to je ono što će se osetiti. Ovo neće doprineti ni rešavanju kosovskog pitanja", stav je urednika Vremena.