Osmani i Rama traže da EU kazni Srbiju, Vučić odbacuje optužbe, Kosovo tema Evropskog saveta u petak

Pored glavne teme - podrške Zapada Ukrajini u borbi protiv ruske agresije, na Samitu Evropske političke zajednice u španskoj Granadi razgovaralo se i o napetostima između Kosova i Srbije posle napada grupe naoružanih Srba na Kosovsku policiju u kojem su ubijeni jedan policajac i trojica napadača.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je novinarima posle Samita da će se u petak na sednici Evropskog saveta razgovarati o Kosovu.

Rekao je da je uveren da će na sednici Saveta "neki pokušati da govore o Srbiji na različite načine".

Vučić je istakao da sa predstavnicima Prištine nije razgovarao, niti da "oni hoće da razgovaraju".

Predsednica Kosova Vjosa Osmani izjavila uoči početka Samita EPZ kako nema razloga da se sastaje sa Vučićem dok Srbiji budu uvedene sankcije.

Osmani je novinarima ispred konferencijskog centra u kojem se održava Samit navela da je Španija zemlja koja doprinosi miru i stabilnosti u čitavoj Evropi i da se nada da će zvanični Madrid shvatiti da "podržavanje agresora" u slučaju sukoba 24. septembra na severu Kosova ne doprinosi miru i stabilnosti.

Osmani je rekla kako se nada da će se Španija pridružiti ostalim zemljama u zahtevu da se uvedu mere protiv Srbije zbog "stravičnih dela" usmerenih ne samo protiv Kosova već i protiv mira i stabilnosti u čitavoj Evropi.

Španija je jedna od pet država EU koje nisu priznale nezavisnost Kosova, a pored nje to nisu uradile Grčka, Slovačka, Kipar i Rumunija.

U četvrtak popodne, Osmani je objavila fotografiju sastanka sa britanskim premijerom Rišijem Sunakom i napisala da ga je obavestila o situaciji na Kosovu posle "akta agresije Srbije".

"Zahvalni smo što nam snage Velike Britanije pomažu da očuvamo naše granice sigurnim, kako bismo mogli da sprečimo buduće akte agresije", napisala je Osmani.

Upitan da prokomentariše izjavu Osmani o zahtevu da se Srbiji uvedu sankcije, Vučić je novinarima rekao:

„Od nas nikada niste čuli da se zalažemo za sankcije njima, to nas ne zanima. Nas zanima da mi imamo normalan život, da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju normalan život“.

Vučić je ponovio da je Srbija smanjila nivo vojnog prisustva na administrativnoj liniji sa Kosovom sa 8.500 na 4.400 vojnika i da su danas predstavnici EU i SAD sa predstavnicima Srbije išli u obilazak te oblasti da to potvrde.

„Danas su naši ljudi išli zajedno sa evropskim i američkim predstavnicima da to potvrde. Ali ono što nama treba je pravo rešenje zasnovano na realnosti i prava volja za napredovanje u pregovaračkom procesu i dostizanje kompromisnog rešenja, ne nečega što je neko možda sanjao s tim da ništa ne da drugoj strani“, kazao je on.

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da je to što je Srbija proglasila dan žalosti zbog smrti članova paramilitarne grupe koja je ubila kosovskog policajca bilo dovoljno da Evropska unija kaže da to nije evropski, da to nije prihvatljivo i da bi to trebalo kazniti.

Pred početak Samita je rekao da je veoma zabrinut jer je na Kosovu veoma ozbiljna situacija, da su se tokom godina povećavale kriminalne aktivnosti u delu Kosova u kome uglavnom živi srpska manjina i ocenio da tamo ima "mnogo nacionalizma".

Upitan da li se plaši izbijanja rata, Rama je rekao da je rat "velika reč" i da treba preduzeti mere pre nego što bude kasno. Rama je naveo da je važno da postoji snažna volja unutar NATO da se jača misija Kfor na severu Kosova, jer je granica postala potpuno porozna zbog čega ima različitih vrsta kriminalnog trafikinga, dodavši da se nada da će dijalog biti nastavljen.

"Plan je na stolu, mora se primeniti"

Međutim, premijer Slovenije Robert Golob izjavio je da se pred Samit nije razgovaralo o sankcijama Srbiji posle najnovije eskalacije i da "moramo biti pravedni, konzistentni i istrajni".

Treba deesakalirati situaciju i tražiti trajno rešenje. Sankcije nisu trajno rešenje za problem, poručio je Golob uoči Samita.

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel kazao je da je Evropska politička zajednica platforma koja može igrati važnu ulogu u rešavanju konflikata, poput sukoba u Zakavkazju ili između Srbije i Kosova. Otvarajući samit, istakao je da ti konflikti nisu problem samo za one direktno uključene u sukob, već za region i celu Evropu. "Moramo iskoristiti ovu platformu da izgradimo više poverenja, da imamo više mira i stabilnosti", poručio je Mišel.

Plan o Kosovu je na stolu i on mora biti primenjen, poručio je premijer Luksemburga Gzavije Betel pominjući probleme Nagorno Karabaha i severa Kosova, o kom je rekao postoji plan na stolu koji mora biti primenjen.

Vučić sa liderima više zemalja o Kosovu