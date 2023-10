Opozicija traži vanrednu sednicu Skupštine o događajima u na severu Kosova

Stranke proevropske opozicije zatražile su danas od predsednika Skupštine Vladimira Orlića da odmah zakaže sednicu parlamenta, na kojoj bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo izveštaj o bezbednosnoj situaciji na Kosovu, a posebno o događajima 24. septembra u selu Banjska.



Zahteva se i da na toj sednici bude obrazovan i anketni odbor koji bi utvrdio činjenice, okolnosti i dešavanja u vezi sa događajima na severu Kosova i ulozi Milana Radoičića.



Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević je na konferenciji za novinare, obrazlažući predlog, istakao da su posle događaja u selu Banjska nastupile nove okolnosti na političkoj sceni Srbije, koje predsednik države Aleksandar Vučić pokušava da "prekrije dimnom zavesom".

Milivojević je istakao da poslanici opozicije, kao odgovorni ljudi, ne mogu da prenebregnu ono što se dešavalo, jer su događaji u Banjskoj "najveći poraz Srbije u 21. veku", kojim su ugroženi vitalni nacionalni interesi i zemlja se našla u opasnosti da joj se ponovo uvedu sankcije, da bude proglašena za državu koja se bavi terorizmom.

Ovi događaji su pokazali koliko su bili opravdani zahtevi protesta "Srbija protiv nasilja" da direktor Bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Vulin i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić podnesu ostavke. Očekujemo da Vučić pokaže manji kukavičluk, da dođe u parlament i razgovara sa poslanicima, naveo je Milivojević.



On je precizirao da bi se na sednici Skupštine i u izveštaju anketnog odbora moralo saznati čije je to oružje pronađeno u Banjskoj, odakle je, ko je te ljude naoružavao, jesu li ga doneli iz centralne Srbije i kako je moguće da su ti ljudi svojevremeno sedeli na balkonu skupštine. Poslanica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić ukazala je da stručnjaci kažu da je naoružanje moglo doći isključivo iz vojnih i policijskih skladišta i da se moraju dobiti odgovori ko je to obezbedio, ko je za to znao i u svemu učestvovao.



Poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović upozorio je da se

"nad Srbima sa Kosova nadvila sudbina sunarodnika iz Krajine, zato što i sada, kao i tada, politiku vode radikali".



"Vučić mora da dođe u Skupštinu i kaže šta se dogodilo", zaključio je Jovanović.

Milivojević je najavio i da će jedan broj poslanika opozicije govoriti u petak na protestu "Srbija protiv nasilja" u Novom Sadu, a nije mogao da precizira ko će biti govornici na skupu u subotu u Beogradu, uz objašnjenje da će se to znati naknadno, kad se predstavnici opozicije dogovore, zbog obaveza koje imaju.