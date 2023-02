Srbi na Kosovu: Vučić priznao nezavisnost, promene nam nikad ništa dobro nisu donele

„Vučić je prihvatanjem predloga Evropske unije o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije prinao nezavisnu državu Kosovo“. „Beograd još nije poražen, ali će biti ako potpiše Predlog EU“. „Uplašeni smo, jer nam promene ništa dobro nisu donele“, ovako pojedini opozicioni srpski političari i građani na Kosovu komentarišu sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u Briselu.

S druge strane Srpska lista “pruža punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da nastavi borbu za formiranje Zajednice srpskih opština”.

Srbi iz Gračanice o predlogu EU Srbi iz Gračanice za Glas Amerike različito ocenjuju predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. “Nije dobar plan i niko nam nije objasnio šta piše u tom planu, a nisu nam objasnili ni šta znači Zajednica srpskih opština. Ša mi, Srbi, dobijamo sa Zajednicom srpskih opština i mogu da kažem slobodno da ovih šest opština koje su na jugu sada u skorije vreme mi ćemo biti nacionalna manjina u tim opštinama, samo se radi i samo se spominju Srbi na severu. Srbi na jugu kao da ne postoje”. “Pa ne znam da li je dobar, ali očekuju se velike promene. Mi smo jednostavno kao Srbi, kao narod koji živi ovde i uplašeni od tih promena, jer svaka promena nama nije donosila nešta dobro, nego nam je uvek nanosila štetu”. “Mi gubimo svoj suverenitet i tu nema ničega dobrog, ali videćemo vreme će pokazati svoje”. “Trebalo bi da bude dobro, ide napred valjda. Daj Bože više to da se završi jednom. Da reše da se Zajednica srpskih opština dozvoli, da mi Srbi imamo nešto”. “Trebalo bi za ovaj narod da bude nešto bolje valjda, bitno da cirkuliše narod da nemaju problema i da Kosovo ostane srpsko”. “Moje lično mišljenje je da plan nije dobar. U nekoliko članova ima toliko elemenata da je to maltene neka vrsta prizanja. Ne mora da bude de jure, ali po meni de fakto je priznanje”. “ Ne valja Boga mi, za Albance ne valja, za nas ne valja. Ne mogu da se dogovore nikako. To će proći vreme i vreme. Proći će dosta vremena. Nekad se možda slože, ali teško”.

Predsednik Srpskog ncionalnog foruma Momčilo Trajković smatra da Predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa o kojem su u ponedeljak u Briselu razgovarali premijer Kosova Aljbin Kurti i predsednik Srbije Aleksndar Vučić, predstavlja „priznanje nezavisne države Kosovo od strane Beograda“.

„Činjenica da o francusko-nemačkom planu, odnosno evropskom sada ne može više da se razgovara, da nije bilo razloga da se o njemu razgovara, da je takav prihvaćen, govori da je stvar završena. E sada, šta će biti u implementaciji? Implementacija će služiti više Vučiću, pre svega da manipuliše narodom Srbije, kako bi rekao da nije sve završeno, kako je pobedio, a u suštini implementacija konačno vodi u priznavanje nezavisne države Kosovo“.

Trajković je za Glas Amerike naveo da su najveći gubitnici u ovoj situaciji Srbi na Kosovu.

„Ovde je u stvari ključni problem ovog našeg naroda ovde, koja je njegova perspektiva. Svi su se nadali da će ipak Srbija, ako nije drugo, nastaviti pregovore, sačekati da stvori bolju poziciju. To Vučić nije uradio, očigledno je da se radi o pritisku, ucenjenom čoveku i kao ucenjen čovek on je sve to morao da prihvati“, rekao je Trajković.

Lider Srpskog nacionalnog pokreta Branimir Stojanović takođe smatra da evropski predlog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine ne donosi ništa dobro Srbima na Kosovu, ali ni Beogradu. Međutim, iako je iz Evropske unije saopšteno da su se Kurti i Vučić saglasili da se o tom predlogu više neće razgovarati, prema Stojanovićevim rečima to još nije završeno.

„Beograd još nije poražen. Biće poražen ukoliko bude pristao da potpiše to. To se još nije desilo. Mislim da je sada važno da se sve relevantne institucije Republike Srbije izjasne o ovom predlogu, od Srpske akademije nauka i umetnosti, Srpske pravoslavne crkve, srpske skupštine koja bi trebala da se izjasni o ovome i da iznese jasan stav. Ima mnogo toga u tom sporazumu što je problematično, neka svi kažu šta misle i mislim da jedino tako možemo doći do jednog odgovora države Srbije i srpskog naroda uopšte“.

Stojanović smatra da Beograd neće prihvatiti evropski predlog dok se ne formira Zajednica srpskih opština.

„Kako će Zajednica biti formirana i to je vrlo važno pitanje. Da li će Zajednica biti jedna prazna ljuštura bez sadržaja i instrumenata ili će imati te instrumente to zavisi sada od implementacije, to tek treba da vidimo. Ima tu još dosta nepoznanice, ali mislim da bi sada u ovom trenutku bilo vrlo korisno i lekovito za srpsku državu, za srpsko društvo, da svi kažu šta o ovom dokumentu misle“.

Srpska lista saopštila je danas da pruža punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da nastavi borbu za formiranje Zajednice srpskih opština u skladu sa dogovorom iz 2013. i 2015. godine kako bi, kako se navodi u saopštenju “imali krovnu instituciju srpskog naroda koja će zaštiti pojedinačna i kolektivna prava srpskog naroda i stvoriti uslove za opstanak, ostanak i povratak srpskog naroda na Kosovo i Metohiju”.