SDP podnio krivičnu prijavu protiv Krivokapića zbog izmjene odluke o sticanju državljanstva

Opoziciona Socijaldemokratska partija podnijela je u ponedjeljak Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv premijera u tehničkom mandatu Zdravka Krivokapića zbog izmjena odluka o sticanju crnogorskog državljanstva.



Šef medijskog tima SDP-a Mirko Stanić kazao je da je prijavu podnio "zato što je Krivokapić suprotno Zakonu o državnoj upravi i Poslovniku Vlade predložio i usvojio odluku o promjeni kriterijuma po kojima se stiče crnogorsko državljanstvo".



"Ovu odluku je MUP razmatrao prije godinu i tada je zbog velike pobune javnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Vlada odustala od njenog donošenja, pravdajući to tehničkim razlozima. Smatramo da u trenucima dok je bukvalno izglasano nepovjerenje Vlada iz jasne namjere da počini zloupotrebu službenog položaja time što je za sebe obezbijedio pravo koje mu po poslovniku i zakonu ne pripada. Nadam se da će Osnovno državno tužilaštvo cijeniti dokument koji sam predao, cijeniti obrazloženje", rekao je Stanić.

On je novinarima, nakon podnošena krivične prijave, saopštio da "o ovakvim krupnim pitanjima i drugim odlukama Vlada u tehničkom mandatu ne može donositi odluke".



Stanić, takođe, navodi da je "jasna namjera da se kroz ove odluke mijenja i način dobijanja državljanstva", što, kako smatra, "kasnije može značiti i druge stvari".

Odgovarajući na pitanja novinara, šef medijskog tima opozicionog SDP-a kaže da je "državljanstvo prijemom u prethodnih desetak godina dobilo oko 30.000 ljudi u Crnoj Gori".



On naglašava da je to "pet odsto stanovništva".



"Nijesu uslovi i kriterijumi za prijem u crnogorsko državljanstvo ništa stroži nego u većini evropskih zemalja. Svaka zemlja koja ima ovoliki broj stanovnika mora naći koji je to optimalni način da sve one koji stvarno žive u ovoj državi, doprinose, vezali su svoju sudbinu za ovu zemlju i postanu njeni državljani, ali na ovaj način na koji to pokušava uraditi odlazeća vlada Zdravka Krivokapića bojimo se da se kriju neki drugi razlozi koji mogu biti povezani i sa budućim političkim procesima", rekao je Stanić.

Na pitanje da li zna koliko bi ljudi u narednih pet godina dobilo državljanstvo po ovim uslovima kaže:



"Nažalost, ovdje imamo situaciju da mimo znanja javnosti, mimo podataka o kojem se broju radi i iz kojih zemalja dolaze, dolazimo u situaciju da možemo imati milion stanovnika za deset, dvanaest godina", upozorava Stanić.



On smatra da je bitno "da se ovim pitanjima posveti pažnja i zbog Crne Goren i zbog evropskog puta države"



"Ova Vlada je za godinu dala preko 300 počasnih državljanstava što je više nego u posljednjih deset godina. Jasna je namjera sa se određenim licima povezanim sa odlazećom vladom želi dati državljanstvo kako bi kasnije uticali na politiku u Crnoj Gori", kazao je Stanić.



Stanić, kako je kazao, "potpisuje da većina ministara nije ni vidjela ovu odluku", ali je "ključni problem što je Krivokapič time sebi obezbijedio više prava nego što ima kao premijer Crne Gore u tehničkom ili stalnom mandatu".



"Ne možete zloupotrebljavati svoja službena ovlašćenja na način koji će donositi zakone koji u budućnosti mogu biti štetni za vitalne interese Crne Gore", zaključio je Stanić.



Vlada je 4. februara , uoči sjednice Skupštine na kojoj je izgasano nepovjerenje Vladi premijera Zdravka Krivokapića, na elektronskoj sjednici usvojila Predlog Odluke o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje osnova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.



Tim dokumentom, predviđeno je da se 10 godina boravka smatra pet godina privremenog plus pet godina stalnog boravka u Crnoj Gori, dok je raniji zakonski uslov za prijem u crnogorsko državljanstvo bio 10 godina stalnog boravka u državi.