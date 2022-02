Server: Međunarodna zajednica nije uticala na pad vlade u Crnoj Gori

"Crnogorska vlada nije bila otporna, a njena osnovna ideja bila je sve - samo ne Đukanović", ocenio je za Glas Amerike Danijel Server profesor Škole naprednih međunarodnih studija Univerziteta Džons Hopkins u američkoj prestonici Vašingtonu.

"Ponekad to omogućava vladama da traju duže, a ponekad ne. U ovom slučaju nije", ukazao je Server, dodajući da se radilo o vladi sa tijesnom većinom i veoma širokim spektrom političkih stavova.

Glas Amerike: Da li je padu doprinio i međunarodni faktor, imajući u vidu praktično zastoj u napretku Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji?

Server: Mislim i da su Evropljani i Amerikanci, Brisel i Vašington, bili skeptični u pogledu ove vlade. Zbog njenog ponašanja, nije dobro napredovala na evropskom putu i imala je neka bezbjednosna pitanja sa NATO-om koja su bila veoma problematična. Suština je da međunarodna zajednica nije bila veoma zadovoljna, ali ne vidim da je ona uticala na pad vlade.

Glas Amerike: URA, članica koalicije „Crno na bijelo“ nudi opciju manjinske vlade kao rešenje, bez DPS-a i Demokratskog fronta. Koliko je ta opcija moguća i održiva?

Server: Svakako je moguća, ali to zahtijeva da veliki broj ljudi ne glasa protiv nje. I ne znam koliko dugo to može da traje. Uska, tehnička vlada za pripremu novih izbora je prilično uobičajena u parlamentarnim sistemima.

"Važno da Crna Gora poštuje ustavni put"

Glas Amerike: Da li je Crna Gora danas bliža formiranju nove vlade ili vanrednim izborima?

Server: Na neki način to nije ni važno. Ono što je zaista važno je da Crna Gora poštuje ustavni put što je do sada bio slučaj i vjerujem da će biti slučaj i narednih nekoliko nedjelja.

Glas Amerike: Na šta mislite kada kažete da poštuje ustavni put?

Server: Da ko god ima vlast, za to ima većinu ili da barem postoje nedovoljno protivljenje za njihovo obaranje. Da su imenovani na odgovarajući način i da urade ono što je potrebno da bi formirali vladu. Detalji su različiti u različitim zemljama. Ali do sada mi ne ne čini da ima stvarnih primjedbi u pogledu ustavnosti. Procedure se poštuju i to je veoma dobro.

Glas Amerike: Znam da je o tome teško govoriti iz Vašingtona, ali šta je po vama najbolje rešenje za Crnu Goru?

Server: Ja sam uz sve one koji će Crnu Goru što je brže moguće odvesti ka Evropskoj uniji i biti lojalan i poštovam član NATO-a. Ne znam koja tačno formula ispunjava te ciljeve, ali je prilično jasno koje su stranke za NATO i EU, a koje nisu.

"DF donosi neke stvarne probleme za NATO i EU"

Glas Amerike: Dio vladajuće koalicije insistira na tome da Demokratski front bude u novoj vlasti. Da li bi ta vlada imala zapadnu i američku podršku, posebno uzimajući u obzir stav zvaničnog Vašingtona da DF nije odgovarajući partner?

Server: To je pitanje za zvaničnike američke vlade, ali je po mom mišljenju, ispravan stav Amerike u ustavno validnoj situaciji je da podrži bilo koju vladu koja bude formirana na ustavan način, ali da je podrži u uopštenom smislu. Te ne znači da neće imati različite stavove, naročito sa određenim strankama u koaliciji, a Demokratski front donosi neke stvarne probleme za NATO i EU.

Glas Amerike: Pojedine članice vladajuće koalicije smatraju da bi se formiranjem vlade, koju bi podržao DPS, iznevjerila, kako ističu, volja naroda sa prošlogodišnjih izbora. Da li vi smatrate da je to slučaj?

Server: Ako niste sigurni da li formirana vlada odražava volju naroda, onda tražite od tog naroda da se ponovo izjasni. DF će vjerovatno to tražiti, a neki drugi će se tome protiviti. To je dio ustavno validne političke utakmice. Moj stav je da ako se ne može formirati efikasna vlada, koja će biti lojalna članstvu u NATO-u i nastaviti na putu ka EU, onda nema drugog izlaska osim novih izbora, a to je dijelom usloga predsjednika da odluči. Da kaže: ako nemamo vladu koja ima većinu, moramo da idemo na nove izbore. Ali mislim da još nije došao do te tačke.

"Prilika za ljude na Balkanu da sami odlučuju o svojoj sudbini"

Glas Amerike: Američke vlada je više puta ponovila da će podržati bilo koju demokratski formiranu vladu koja doprinosi napretku zemlje na putu ka članstvu u EU i jača članstvo u NATO. Da li postoji bilo koji scenario koji bi zahtijevao da se Vašingon više uključi u zbivanja u Crnoj Gori?

Uloga SPC i Beograda Glas Amerike: Uoči glasanja u Parlamentu o nepovjerenju vladi, Srpska pravoslavna crkva pozvala je stranke u vladajućoj koaliciji da se dogovore o novoj vladi kako bi bila ispoštovana izborna volja. Da li se može očekivati veće miješanje SPC u proces formiranje nove vlade u Crnoj Gori i - kroz crkvu - Beograda? Server: Da, to se može očekivati. Crkva je politički veoma aktivna poslednjih nekoliko godina i veoma aktivna u pokušaju da zaštiti ono što smatra crkvenom imovinom. Treba biti iskren - to nema veze sa Bogom, već sa imovinom. I može se očekivati da se to nastavi i da Beograd nastavi da podržava SPC u Crnoj Gori.

Server: Glavna stvar da se prati ustavni put, i to naglašavam zato što demokratija drugačija u različitim zemljama, i Crna Gora ima parlamentarni sistem, koji je značajno drugačiji od američkog.

Glas Amerike: Koliko će SAD pomno pratiti razvoj događaja u Crnoj Gori, naročito imajući u vidu da su sada usredsređene na tenzije sa Rusijom zbog Ukrajine?

Server: Biće zvaničnika u američkoj vladi, naročito gospodin Eskobar, koji će to veoma pomno pratiti. Međutim, previše je očekivati da se, recimo na Crnu Goru fokusira državni sekretar Blinken, koji pokušava da spriječi rat između Rusije i Ukrajine. Problem koji Balkan generalno ima u ovom trenutku jeste da nije na spisku prioriteta u Vašingtonu. To ne znači da niko ne prati šta se događa. Prati, ali je pažnja na visokom nivou, potrebna za donošenje velikih odluka, usmjerena negdje drugo. I to je prilika za ljude na Balkanu da sami odlučuju o svojoj sudbini, možda više nego što su u prošlosti. I to se naročito odnosi na BiH, Kosovo i Crnu Goru. Činjenica da stranci ne intervenišu je dobra stvar. To nije loše i znači da je na vama da riješite stvari.

Glas Amerike: A da li će Vašington pokušati da spriječi bilo kakvu moguću nestabilnost u Crnoj Gori, imajući u vidu da je riječ o NATO savezniku?

Server: Bio bi zabrinut, ali ne znam šta bi mogao da uradi tim povodom. I neće neophodno smatrati proteste, čak ni proruske - nestabilnošću. Pravo je građana da slobodno izražavaju svoje stavove. Amerikanci su rekli da žele da Crna Gora napreduje ka EU i da snažno podržava NATO i mislim da nemaju mnogo više energije od toga za Crnu Goru u trenutnim okolnostima.