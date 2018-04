Amerikanci bacaju ogromne količine hrane

U Sjedinjenim Državama se svakog dana baci gotovo pola kilograma hrane po glavi stanovnika, navodi se u novom istraživanju.

Istraživači sa univerziteta Vermont utvrdili su da su od 2007. do 2014. godine, Amerikanci bacali više od 136 hiljada metričkih tona hrane svakog dana, što je jednako uzgajanju useva na više od 12 miliona hektara odnosno sedam osto obradivog zemljišta u SAD.

U studiji se navodi i da najviše hrane bacaju ljudi koji se zdravije hrane, odnosno jedu puno voća i povrća. Jela od povrća i voća čine 39 odsto bačene hrane, mlečni proizvodi 17, a meso 14 odsto.

"Važno je jesti zdravo. Međutim, morate da više razmišljate i o tome da ne bacate hranu", saopštila je Meredit Najls, jedna od autorki istraživanja.

Bacanje hrane nije samo američki problem. Prema izveštaju Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, iz 2015. godine, trećina hrane, proizvedene za ljudsku potrošnju, je "izgubljena ili bačena". Voće i povrće čine 45 odsto toga, riba i morski plodovi 35, pahuljice 30, a mlečni proizvodi i meso po 20 odsto.

Hrana se najviše baca u razvijenom svetu, naročito u Severnoj Americi i Evropi, i to 95 do 115 kilograma godišnje po osobi, u poređenju sa 6 do 11 kilograma u podsaharskoj Africi i južnoj i jugoistočnoj Aziji.

Ujedinjene nacije saopštile su da za ishranu globalne populacije nije ključno da se proizvodi više hrane, nego da se prestane bacati ona koju već imamo.