U audio-snimku Tramp raspravljao o "strogo poverljivom" dokumentu

Audio snimak do kog su došli mediji otkrio je kako američki predsednik Donald Tramp govori o tajnim dokumentima o planu za napad na Iran, tokom razgovora sa piscem koji ga je intervjuisao, nakon što je napustio funkciju 2021. godine. To je u suprotnosti sa njegovim kasnijim tvrdnjama da nije posedovao takve dokumente, već samo isečke iz novina.

Snimak je nastao u julu 2021. godine, u Bedminsteru u Njužersiju, gde su Trampa intervjuisali ljudi koji su radili na memoarima njegovog bivšeg šefa kabineta Marka Medousa i jedan je od ključnih dokaza u optužnici protiv Trampa.

Federalni tužioci su citirali delove tog razgovora u optužnici u kojoj je Tramp optužen da je nezakonito zadržao poverljiva vladina dokumenta, a zatim se urotio da ometa federalnu istragu.

CNN, Vašington post i Njujork tajms objavili su audio snimak u kojem se Tramp poziva na izveštaje da se predsednik Združenog generalštaba, general Mark Mili, plašio da bi Tramp proizveo sukob sa Iranom nakon poraza na predsedničkim izborima 2020. godine.

"Sa Milijem, dajte da vidim to, pokazaću vam primer", kaže Tramp na snimku, koji uključuje i zvuk mešanja papira. "Rekao je da želim da napadnem Iran. Zar nije neverovatno? Imam veliku gomilu papira; ova stvar se upravo pojavila. Vidi, ovo je bio on, ovo su mi predstavili. Ovo nije zvanično, ali su mi ovo predstavili. Ovo je bio on. Ovo su bili Sekretarijat odbrane i on".

"Ovo potpuno donosi pobedu mom slučaju?", kaže Tramp. "Osim što je to, kao, veoma poverljivo, tajna. Ovo je tajna informacija."

Tramp kasnije kaže: "Vidiš, kao predsednik sam mogao da skinem tajnost, sada ne mogu".

Bivši predsednik je ranije govorio da ima "trajni nalog" da skine tajnost sa svih dokumenata koji su iz Ovalne kancelarije odneti u rezidenciju Bele kuće. On se izjasnio da nije kriv pred sudom u junu.

U ponedeljak naveče, na svojoj društvenoj mreži je napisao da je objavljeni snimak "zapravo iznuda, više nego ono što bi oni želeli da verujete", dok je njegov portparol na CNN-u ponovio da Tramp nije učinio ništa pogrešno.