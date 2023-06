Koliko bi godina zatvora mogao da dobije Tramp ako bude proglašen krivim?

VAŠINGTON - Agenti FBI-a pretresli su kuću Harolda Martina u Merilendu 2016. godine i pronašli poverljiva dokumenta, među kojima i papire sa oznakom "strogo poverljivo".

Za razliku od bivšeg predsednika Donalda Trampa, nekadašnji honorarni saradnik Agencije za nacionalnu bezbednost (NSA) nije porekao da je imao dokumenta i priznao je da je to što je uradio "pogrešno i nezakonito". Ipak, priznanje krivice nije bilo dovoljno da izbegne zatvorsku kaznu od 9 godina.

Ovaj slučaj je aktuelizovan zbog bivšeg predsednika Trampa, optuženog po 37 tačaka zbog zadržavanja poverljivih dokumenata koje je trebalo da preda Nacionalnom arhivu. U vezi sa Zakonom o špijunaži je 31 tačka optužnice, a taj zakon služio je za krivično gonjenje Martina i drugih koji su nezakonito prisvajali poverljiva dokumenta.

"Kada tužilaštvo podigne optužnicu za svesno kršenje zakona, onda to šalje jednu poruku: Slučaj shvatamo veoma ozbiljno. I skoro uvek traži zatvorsku kaznu", kaže Majkl Cvajbek, nekadašnji tužilac u Sekretarijatu za pravosuđe.

Koliko bi godina zatvora mogao da dobije bivši predsednik ako bude proglašen krivim, zavisiće u krajnjoj instanci od sudije - a u ovom slučaju nju je postavio Tramp.

Kršenje Zakona o špijunaži nosi sa sobom do 10 godina zatvora, iako oni koji prvi put počine to krivčno delo, uglavnom ne dobiju maksimalnu kaznu. Tužilaštvo takođe tereti Trampa za laganje u istrazi i opsturukciju pravde - a za to krivično delo zaprećeno je i do 20 godina zatvora.

Sekretarijat za pravosuđe je prethodnih godina na osnovu Zakona o špiijunaži gonio i Elizabet Džo Širli iz Zapadne Virdžinije koja je zadržala poverljiva dokumenta Nacionalne obaveštajne agencije. Ona je 2020. priznala krivicu i osuđena je na osam godina zatvora. Nekadašnji obaveštajac američkog vazduhoplovstva Robert Birkam osuđen je na tri godine zatvora pošto je priznao da je kod kuće držao poverljiva dokumeta.

Može li Tramp da ospori optužbe?

Bivši predsednik se pred sudom u Majamiju izjasnio da nije kriv i ne deluje da je spreman da uđe u dogovor o priznaju krivice. Tramp ima nekoliko opcija da pokuša da ospori optužbe.

Na prvom mestu, sudija Ajlin Kenon, koju je Tramp postavio, već je jednom presudila u njegovu korist. U narednim mesecima, ona će donositi odluke koje će znatno uticati na suđenje, tempo kojim se odvija i da li će neki dokazi biti izuzeti.

Izazov za tužilaštvo je i to što se proces odvija na Floridi - gde se očekuje da porota bude više naklonjena Trampu, jer se republikanci u toj državi bolje kotiraju od demokrata.

Stručnjaci očekuju i da Tramp u obraćanjima javnosti pokuša da obori slučaj, i da tvrdi kako je imao pravo da zadrži ta dokumenta. Očekuje se i da bivši predsednik blokira pokušaje tužilaštva da dođu do detalja razgovora sa njegovim advokatom.

Ako slučaj dođe do suđenja, očekuje se da Trampovi advokati pokušaju da ubede porotu da bivšeg predsednika ne proglasi krivim, iako je prekršio zakon, zato što nije bilo dovoljno materijala za podizanje optužnice ili je tužilac bio pristrasan i selektivan.

Robert Kelner, advokat iz Vašingtona, kaže da je malo verovatno da Tramp bude oslobođen ako se uzme u obzir količina dokaza, ali da postoji opcija da se suđenje vrati na početak - ako Trampovi advokati uspeju da ubede najmanje jednog porotnika da je bivši predsednik imao ovlašćenja da sa dokumenata skine oznaku poverljivosti.

Konačno, očekuje se da Trampova odbrana potegne za taktikom odugovlačenja.

"Njegova najbolja odbrana je možda da odlaže početak suđenja do posle izbornog ciklusa, i ako bude izabran - Sekretarijat za pravosuđe biće u njegovoj nadležnosti, pa će moći da odbaci ceo slučaj", kaže Šeril Bejder, bivša federalna tužiteljka.