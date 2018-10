Priveden osumnjičeni za slanje bombaških paketa

Policija je uhapsila osumnjičenog za slanje paketa sa eksplozivom na adrese visokih demokratskih funkcionera i televizije CNN. Mediji prenose da je reč o 56-godišnjem registrovanom republikancu sa Floride, koji ima kriminalni dosije, a među delima za koja je osuđivan je i pretnja bombom iz 2002. Nadležni su presreli još dva sumnjiva paketa namenjena jednom senatoru i bivšem šefu obaveštajne službe. Oglasio se i predsednik Donald Tramp - poziva Amerikance da se ujedine i najavljuje da će odgovorni za slanje paketa sa eksplozivom biti kažnjeni.

Osumnjičeni za slanje paketa sa eksplozivom 56-godišnji Cezar Sajok sa Floride je priveden, pošto su pronađena još dva takva paketa. Tokom noći, jedna pošiljka otkrivena je u pošti u Floridi i bila je namenjena senatoru Koriju Bukeru.

Nekoliko sati kasnije, policija je zatvorila ceo blok na Menhetnu pošto je otkrila paket namenjen bivšem direktoru Nacionalne obaveštajne službe i sadašnjem analitičaru CNN-a Džejmsu Klaperu.

Predsednik Donald Tramp kaže da je obavešten o privođenju osumnjičenog i najavljuje da će biti procesuiran u skladu sa zakonom.

„Ne smemo nikad dozvoliti da se političko nasilje ukoreni u Americi i ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da kao predsednik to zaustavim“.

Domaći terorizam

Ipak, svi paketi sa bombama bili su namenjeni kritičarima predsednika Trampa.

„Nema sumnje da je reč o domaćem terorizmu“, izjavio je bivši direktor Nacionalne obaveštajne službe Džejms Klaper i dodao:

„Ovo neće ućutkati kritičare administracije“.



Policija slanje pretećih paketa sa eksplozivom definiše kao domaći terorizam i strahuje da takvih paketa ima još. Vilijam Svini, pomoćnik direktora FBI-a upozorava:

"Te naprave su opasne. Nemojte otvarati, dodirivati niti raditi bilo šta sa sumnjivim paketom".

Nadležni su pretražili poštu nedaleko od Majamija, a Sekretarijat za unutrašnju bezbednost potvrdio da su neki od paketa poslati sa Floride. Poznato je i da su svi bili isti: sa šest poštanskih markica, zapakovani u žute koverte, sa eksplozivnim napravama i svi navodno poslati sa adrese demokratske predstavnice u Kongresu Debi Vaserman Šulc.

„Veoma me uznemirava to što se moje ime koristi u tom kontekstu. To je zlo“.

Do sada je otkriveno više od 10 paketa, a neki od njih bili su namenjeni i bivšem predsedniku Baraku Obami, Hilari Klinton i drugim visokorangiranim demokratama, kao i televiziji CNN.