Kongremen sklonjen iz odbora zbog rasističkih izjava

Američki kongresmen, republikanac Stiv King kaže da je odluka republikanskih lidera u Predstavničkom domu, da ga zbog rasističkih izjava o belačkom nacionalizmu i nadmoći belačke rase, smene sa položaja u tri kongresna odbora, “politička odluka koja ignoriše istinu”.

Mere protiv Kinga, koji služi svoj deveti mandat u Predstavničkom domu, preduzete u ponedeljak, naišle su na odobravanje iz obe stranke. Senatori iz Kingove Republikanske stranke smatraju da bi trebalo da podnese ostavku.

"Naš lider u Senatu je rekao da bi Stiv King trebalo da nađe drugi posao. Mislim da je apsolutno u pravu i da je jasno da svi iz Republikanske stranke smatraju da je Stiv King prešao granice dozvoljenog i da više ne može da radi u Kongresu", rekao je republikanski senator iz Jute i bivši predsednički kandidat ​Mit Romni.

King je u intervjuu, koji je prošle nedelje objavio dnevnik "Njujork tajms" postavio pitanje - kako to da su termini “belački nacionalizam, nadmoćnost belaca i zapadna civilizacija postali uvredljivi”.

Govoreći u Kongresu, King je u ponedeljak poručio da su njegove reči bile “izvučene iz konteksta”.

"Američke vrednosti su upisane u dokumenta kojima je osnovana naša država. One su svima dostupne i veoma smo ponosni, što ljudi svih rasa vera i uverenja, iz zemalja širom sveta, imaju cilj da dostignu te vrednosti. Predan sam ideji da Amerika treba da ostane takva. To me uverenje ne čini belačkim nacionalistom, niti čovekom koji zagovara belačku superiornost. Stoga još jednom odbacujem sve te etikete i ideologiju na koju se odnose. Kao što sam rekao u intervjuu Njujork tajmsu, moja uverenja nemaju i nikad nisu imala veze sa rasom”, naglasio je Stiv King.

Kongresmen King je i ranije davao kontroverzne izjave poput one objavljene u novinama 2006. kada je imigrante uporedio sa stokom.