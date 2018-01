Tramp raspoložen za kompromis o imigracionoj reformi

Federalni sudija u Kaliforniji je naložio Trampovoj administraciji da za sada ne ukida program zaštite od deportacije stotine hiljada dece imigranata, koji su ilegalno ušli u Sjedinjene Države. Sudija je doneo presudu u korist grupe pojedinaca i institucija, među kojima je i Univerzitet Kalifornije, rekavši da bi im bila naneta ozbiljna, nepopravljiva šteta i da je u javnom interesu da se taj program zaštite nastavi. U međuvremenu, američki predsednik Tramp je pokazao dobru volju da se postigne kompromis o nekim imigracionim pitanjima kako bi se doneo konačan zakon o imigraciji. On se u utorak sastao sa zakonodavcima obe stranke sa kojima je razgovarao o zaštiti mladih imigranata bez legalnog statusa u SAD, zatim o lančanoj migraciji kao i o lutriji za zelenu kartu. Posle prve runde razgovora, i demokrate i republikanci su izrazili nadu da će uspeti da postignu dogovor.

Uspostavljanje kontrole nad imigracijom i zaštita američke južne granice su bila ključna Trampova predizborna obećanja, ali to nije lako ostvariti bez podrške demokrata.

“Osećam da je apsolutno neophodno da demokrate budu sa nama, jer ovo bi trebalo da bude dvostranački predlog zakona. To bi trebalo da bude zakon ljubavi. Iskreno, to bi trebalo da bude zakon ljubavi”, rekao je američki predsednik.

Na sastanku se razgovaralo o tome šta raditi sa čak 800 hiljada mladih imigranata koji nemaju sređen status u Sjedinjenim Državam. Oni su bili zaštićeni od deportacije programom pod nazivom “odložena akcija za pridošle u detinjstvu”, skraćeno DAKA, dok Tramp nije okončao taj program prošle godine.

On je u ponedeljak takođe naložio da se okonča privremeni zaštitni status za državaljane El Salvadora. Američki predsednik želi i da ukine lutriju za zelenu kartu, kojom su nasumično izabrani učesnici te lutrije mogli da imigriraju u Sjedinjene Države.

Međutim, Tramp je u utorak izrazio volju da postigne kompromis kako bi se doneo stalni imigracioni zakon.

“To mora da bude zakon kojim će se završiti lančana migracija. Lančana migracija je dovođenje mnogo, mnogo ljudi i to često ne funkcioniše najbolje jer mnogi ljudi nam ne žele dobro. Mislim da mnogi u ovoj prostoriji, nisam siguran da mogu da govorim u ime svih, ali dosta ljudi u ovoj prostoriji želi da vidi kraj lančanoj migraciji”, istakao je Tramp.

Ono što Tramp i mnogi Amerikanci nazivaju “lančanom migracijom”, drugi vide kao spajanje članova porodice koji su ostali u svojim zemljama. Demokrate se protive ukidanju programa DAKA, ali su posle sastanka rekli da postoji prostor za kompromis.

“Mislim da predsednik zapravo hoće da postigne dogovor. Da li je taj dogovor moguće postići, to je drugo pitanje, ali mislim da postoji šansa”, rekao je demokratski senator iz Nju Džerzija Robert Mendez.

Tramp će ipak morati da pronađe način da privoli tvrdokorne zakonodavce, koji od njega očekuju da ispuni predizborna obećanja.

“On je uporno i odlučno obećavao da će okončati DAKU. On je najavio da će to sprovesti 5. marta ove godine, ali on takođe radi na tome da to zameni za nekoliko dogovora o imigraciji”, ističe Stiv King, republikanski kongresmen iz Ajove.

Američki predsednik je rekao da jedva čeka da započne izgradnja zida na granici Amerike i Meksika kako bi ispunio jedno od glavnih predizbornih obećanja. Taj projekat je sada deo pregovora o bezbednosti američkih granica.