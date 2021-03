Abazović: V.D. direktora ANB "napravio propust odavanjem tajnih podataka"

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović, saopštio je u petak da je je rekao da je vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, Dejan Vukšić, napravio propust odavanjem tajnih podataka.

"Razgovaraću sa njim. Ne znam šta je uzrok tome, ali definitivno mislim da moramo mnogo opreznije da se odnosimo prema ovakvim stvarima", rekao je Abazović novinarima u parlamentu nakon sjednice skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu.

Odgovarajući na pitanje da li se nakon ove informaciije mogu očekivati promjene u ANB-u. Abazović je rekao da je "svaka služba podložna promjenama".

NATO bez komentara NATO nije komentarisao informaciju da je direktor crnogorske Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) odavao tajne podatke. "Ne komentarišemo obaveštajna pitanja. Upućujem vas na crnogorske vlasti za eventualni komentar", saopštio je neimenovani zvaničnik Alijanse, u odgovoru na upit Glasa Amerike.

"Očekujem da i tamo nastavimo proces i ojačamo službu", rekao je potpredsjednik crnogorske vlade.

Lider SDP-a Raško Konjević kazao je da je VD direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić odao tajne podatke jedne obavještajne agencije države članice NATO-a, čime je prekršio Zakon o tajnosti podataka. Time je, kako je naveo, kompromitovan rad Agencije, njen ugled i povjerenje, prenosi RTCG.

“Bio je upozoren da ovaj set informacija koje pripadaju stranoj državi, ne smije ustupati poslanicima Crne Gore. Obaviješten je o tome juče. To mi daje za pravo da sumnjam da je to urađeno namjerno. To su tajni podaci drugih država. Znao je da se radi o podacima druge države i zato izvodim zaključak da je to uradio sa nekom vrstom namjere. Narušen je dignitet ANB-a i kompromitovana je država Crna Gora. Abazović nije želio da se izjasni na moje pitanje šta će preduzeti povodom toga. Očekujem da se izjasni predsjednik Vlade. Mislim da ima prostora da nadležno Tužilastvo otvori proceduru jer se radi o kršenju Zakona o tajnim podacima", rekao je Konjević.

Poslanik DPS-a Predrag Bošković kazao je da će ta partija takođe zahtijevati utvrđivanje odgovornosti.

Predsjednik Odbora za bezbjednost, Milan Knežević iz Demokratskog fronta, rekao je da su na Odboru jednoglasno zakazali novo kontrolno saslušanje Abazovića i Vukšića u vezi sa mogućem kršenjem zakona o tajnosti podataka, te da je dogovoreno da to bude krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca.

Odgovarajući na pitanje kako ocjenjuje postupak Vukšića, Knežević je rekao da je “očigledno došlo do određenih propusta”.

"Preuveličana priča o Simijanoviću"

Odgovarajući na pitanja predstavnika političkih grupacija u Odboru, Abazović je rekao i da je "preuveličana" priča oko njegovog susreta, nakon avgustovskih izbora, sa Stevanom Simijanovićem, koji se lažno predstavljao kao američki diplomata - što je negirala i Ambasada SAD u Podgorici.

On je rekao da sastankom sa Simijanovićem “ni na jedan način nije ugrozio nacionalni interes države”, te da je spreman da odgovori na sva pitanja.

„Ostajem pri tvrdnji da je čitava priča previše hiperbolisana i da je to pokušaj samo da se ostvari politički kontekst koji odgovara određenim političkim grupacijama. Apsolutno nijesam povrijedio bilo šta što može da se dovede u vezu sa nacionalnim interesima“, istakao je Abazović, navodeći da se, nakon parlamentarnih izbora, susreo sa mnogo ljudi.

„Vjerovatno nije Simijanović jedina osoba koja se lažno predstavljala, i sad dolaze neki koji će da izgrade po deset hotela, i to su priče koje su karakteristične za naše društvo“, kazao je Abazović, navodeći da se sa Simijanovićem susreo samo jednom u podgoričkom hotelu Centre Ville, te da ta tema “nije trebalo da pokreće ovoliku pažnju”.