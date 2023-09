Optužnica za šverc kokaina protiv 21 osobe, među njima bivši čelnici policije i predsjednik Opštine Budva 

Specijalno državno tužilaštvo predalo je u petak Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, optužnicu protiv 17 osoba, uključujući i nekoliko bivših policijskih službenika i čelnika opštine Budva Mila Božovića.

Optužnica tereti bivše policijske službenike Ljuba Milovića i Petra Lazovića, bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Dejana Kneževića, odbjeglog šefa “kavačkog klana” Radoja Zvicera i još 17 osoba, za stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćenu proizvodnju droge, pranje novca, nedozvoljeno držanje oružja, odavanje tajnih podataka i zloupotrebe službenog položaja, saopštio je portparol Specijalnog državnog tužilaštva i državni tužilac Vukas Radonjić.

“Optužnica je predata protiv 21 okrivljenog lica i to protiv: Lj.M, M.O, I.S, N.B, P.L, M.P, B.J, M.M, A.K, V.B, G.S, D.M, F.Z, I.N, T.A, M.N, D.K, M.B, za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv Lj.M, M.O, I.S, N.B, P.L, M.P, B.J, M.M, A.K, V.B, M.N, R.Z, D.M, F.Z, M.B. i I.M, za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - oko 4 tone i 300 kg kokaina”, navodi tužilaštvo.

Protiv Lj.M, I.S, M.O, B.J. i M.N. optužnica je podignuta i za krivična djela pranje novca - oko sedam miliona eura, protiv M.M, A.K. i Lj.M. za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Bivši pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević optužen je za krivična djela odavanje tajnih podataka i zloupotreba službenog položaja.

Bivši poslanik u parlamentu i predsjednik Opštine Budva Milo Božović uhapšen je u aprilu pod sumnjom da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije koja se bavila švercom kokaina.

Radonjić je kazao da su navedena krivična djela izvršena u periodu od 2019. do februara 2021. godine, u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike.

Tužilaštvo je predložilo da sedmorici iz grupe optuženih bude produžen pritvor, dok će se Miloviću, Zviceru i još devetorici optuženih, koji su u bjekstvu i za kojima su raspisane medjunarodne potjernice, sudi u odsustvu.

Istraga u ovom slučaju pokrenuta je nakon što je portal Libertas objavio da su, prema podacima koje je pribavio Europol sa Skaj aplikacije, policijski službenici Lazović i Milović blisko povezani sa “kavačkim” klanom i uključeni u šverc velikih količina kokaina iz Južne Amerike u EU i Australiju, kao i šverc oružja i cigareta.

Kavački klan je jedna od lokalnih ozloglašenih kriminalnih organizacija koji se bavi međunarodnim švercom kokaina, cigareta i oružja, a istražitelji vjeruju da je njen vođa optuženi Radoje Zvicer.